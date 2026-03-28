'Đại tiệc' tiếp sức 12.000 runner đón bình minh phố biển Nha Trang

report Dấu ấn xứ Trầm - biển yến qua màn hát chầu văn, bóng rỗi

Khép lại phần một mang tên Dấu ấn xứ Trầm - biển yến là một tiết mục mang đậm màu sắc tâm linh, tái hiện văn hóa truyền thống trên sân khấu hiện đại.

“Bà về ngự chốn non thiên đưa khán giả bước vào một không gian linh thiêng. Tiết mục là lời tri ân, sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại trong dòng chảy văn hóa của vùng đất Khánh Hòa.

Hát chầu văn, bóng rỗi khép lại dấu ấn xứ Trầm - biển yến.

Điểm đặc biệt của tiết mục nằm ở sự giao thoa giữa nhiều loại hình nghệ thuật dân gian. Chất liệu âm nhạc được phát triển từ nghệ thuật bóng rỗi Nam Bộ, âm hưởng bài chòi cổ của vùng Nam Trung Bộ, đồng thời phảng phất phong vị của hát chầu văn. Tiết tấu mang màu sắc chầu văn miền Trung tạo nên nhịp điệu linh thiêng.

Qua từng câu hát, tiết mục gửi gắm ước vọng về sự bình an trong tâm hồn, khép lại một chương nghệ thuật có chiều sâu văn hóa, về niềm tin và sự gắn kết với những giá trị thiêng liêng của dân tộc.