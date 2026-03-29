Choáng ngợp với di sản 2.000 năm tuổi của Khánh Hòa

TPO - Phần một của đêm nhạc "Đón ánh bình minh" được các nghệ sĩ Nhà hát truyền thống dàn dựng tỉ mỉ, giới thiệu những di sản đặc sắc bậc nhất của mảnh đất Khánh Hòa. Âm vang di sản dẫn lối khán giả bước vào phần hai - "Lễ hội bình minh" - nơi âm nhạc, ánh sáng và năng lượng hòa làm một.

Gala Đón ánh bình minh diễn ra tối 28/3 tại Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) là kỷ niệm đẹp với hàng chục nghìn vận động viên tham dự Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 và cả người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế.

Âm nhạc, thời trang, tinh thần thể thao vẽ nên vẻ đẹp của Khánh Hòa - vùng đất của trầm hương, của biển xanh và những di sản ngàn năm. Phần thứ nhất của gala - Dấu ấn xứ trầm - biển yến - đưa khán giả lạc vào không gian của văn hóa và di sản Chăm độc đáo của vùng đất Khánh Hòa.

Con người giao hòa cùng cội nguồn văn hóa

Tiết mục Trên miền tháp nắng được trình diễn ngay sau màn trống khai hội, tạo nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ tái hiện vẻ đẹp trường tồn của tháp cổ Ponagar, nơi văn hóa Chămpa vẫn tỏa sáng qua thời gian.

Trong tiếng nhạc rộn rã, mỗi vũ điệu như lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản, luôn kiêu hãnh toả sáng giữa lòng xứ Trầm hương. Tiết mục khéo léo đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Sáng tác của nhạc sĩ Dương Toàn Thiên được Tốp nữ Nhà hát Truyền thống tỉnh Khánh Hòa thể hiện, đem đến cho khán giả những trải nghiệm độc đáo, khó quên của văn hóa Chămpa.

Nếu ban ngày là sắc nắng rực rỡ, thì khi đêm xuống, di sản lại mang một vẻ đẹp huyền ảo, sâu lắng. Tiết mục múa Trăng soi huyền tháp do NSND Hữu Từ, Anh Tuấn biên đạo tiếp tục là màn trình diễn mãn nhãn. Trăng soi huyền tháp đưa dẫn lối khán giả vào không gian linh thiêng, nơi con người giao hòa cùng cội nguồn văn hóa.

Biển trời Nha Trang trên tà áo dài truyền thống

Bộ sưu tập áo dài di sản và biển đảo do Hoa hậu - nhà thiết kế Ngọc Hân sáng tạo riêng cho chương trình Đón ánh bình minh tại Khánh Hòa là điểm nhấn của đêm nghệ thuật. Lấy cảm hứng từ biển trời Nha Trang, từ những lớp trầm tích văn hóa và vẻ đẹp của di sản bản địa, mỗi thiết kế là câu chuyện vừa mềm mại, duyên dáng, vừa mang trong mình niềm tự hào về biển đảo quê hương.

Tôn lên nét mềm mại của 10 mẫu thiết kế là những bước catwalk uyển chuyển, mềm mại của dàn á hậu, người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Bộ sưu tập sử dụng tông trắng và xanh làm chủ đạo, kết hợp với họa tiết hoa sen đậm chất truyền thống. Hoa sen vốn là biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, nhưng dưới góc nhìn nhà thiết kế, họa tiết này được tái hiện theo hướng vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa mang tính ứng dụng cao trong thời trang hiện đại.

Hoa hậu Ngọc Hân gợi mở hình ảnh đặc trưng của phố biển Nha Trang trên từng tà áo, với ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, dải cát trắng và hàng dừa xanh rì. Người xem như cảm nhận được hơi thở của biển cả trong từng thiết kế.

Choáng ngợp với di sản 2.000 năm tuổi

Nhắc đến kho tàng văn hóa của Khánh Hòa, không thể không nghĩ tới di sản đàn đá Khánh Sơn, bảo vật đã hơn 2.000 năm. Từ những thanh âm nguyên sơ của đá, âm nhạc cất lên như tiếng vọng của ngàn năm lịch sử.

Tiết mục hòa tấu Âm vang của đá do Quang Huy, Văn Tấn hòa âm phối khí, dàn nhạc dân tộc biểu diễn là lời khẳng định: Ở vùng đất Khánh Hòa, di sản không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục lan tỏa trong nhịp sống hiện đại.

Thang âm của đàn đá Khánh Sơn phỏng theo cao độ của tầm cữ dân ca. Thanh đá dài, to, dày có âm vực trầm; thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì có âm vực bổng. Tiết mục hòa tấu với nhiều loại nhạc cụ càng góp phần tôn vinh nghệ thuật truyền thống của Khánh Hòa.

﻿

Âm vang di sản dẫn lối

Màn trình diễn kết lại phần một được dàn dựng công phu, có chiều sâu, mang màu sắc tâm linh - văn hóa đặc trưng của Khánh Hòa. Bà về ngự chốn non thiêng - sáng tác Hình Phước Liên, do đoàn nghệ sĩ Hải Đăng trình diễn là lời tri ân, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người hôm nay với cội nguồn thiêng liêng.

Chất liệu âm nhạc xuất phát từ làn điệu hát chào mời trong nghệ thuật hát bóng rỗi Nam Bộ, vừa mang âm hưởng âm nhạc của nghệ thuật bài chòi cổ ở vùng đất Nam Trung Bộ, vừa pha một chút phong vị của hát chầu văn. Tiết tấu trong ca khúc được phát triển từ hát chầu văn miền Trung. Nội dung ca khúc thể hiện mong cầu về sự an nhiên trong tâm hồn và trong cuộc sống.

﻿