Trải nghiệm xem phim điện ảnh tại Hoàng thành Thăng Long

TPO - Giữa không gian di sản Hoàng thành Thăng Long, khán giả Thủ đô có dịp trải nghiệm xem phim điện ảnh ngoài trời độc đáo trong khuôn khổ sự kiện “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026”. Không chỉ là hoạt động giải trí, chương trình còn mở ra hành trình khám phá văn hoá, ẩm thực và nghệ thuật Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Thái.

Sự kiện Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026 được tổ chức ngày 27-29/3 năm 2026 tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam, hướng tới tôn vinh tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước thông qua văn hoá, sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Lễ khai mạc sự kiện được tổ chức vào tối 27/3 tại Hoàng thành Thăng Long, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) Tạ Quang Đông, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, cùng lãnh đạo một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam - nhấn mạnh Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bà cho rằng việc chọn Hà Nội để tổ chức sự kiện một lần nữa khẳng định vai trò của Thủ đô như trung tâm ngoại giao và đô thị, nơi các nền văn hoá được phát triển và tôn vinh, không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn với cộng đồng quốc tế.

“Quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam đã đạt được dấu mốc quan trọng khi hai nước trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Chúng ta đã tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân”, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam nêu.

Thông qua văn hóa, ẩm thực, điện ảnh và không khí lễ hội Songkran, chương trình giúp tăng cường hiểu biết về Thái Lan và những nét đặc sắc trong lối sống, sáng tạo.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông bày tỏ sự tin tưởng, trong 3 ngày diễn ra sự kiện, công chúng Thủ đô và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc, hội tụ tinh hoa của đất nước Thái Lan.

“Đây cũng là dịp để thưởng thức ẩm thực truyền thống, khám phá những sản phẩm sáng tạo, tham gia trò chơi dân gian, chiêm ngưỡng biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, thưởng thức những bộ phim đặc sắc, và hòa mình vào không khí rộn ràng của Lễ hội Songkran và Loy Krathong”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu.

Sự kiện cũng được tổ chức nhằm tôn vinh di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit - người dành trọn đời bảo tồn và phát triển nghệ thuật, văn hoá Thái Lan, đặc biệt với 8 mẫu trang phục truyền thống kết hợp hài hoà giữa phong cách cung đình Xiêm và nét thanh lịch hiện đại. Khán giả được mời thưởng thức trình diễn trang phục Thái Lan - Việt Nam, tham quan không gian Sala Thai với triển lãm đặc biệt và trải nghiệm nghệ thuật vẽ tay trên vải truyền thống.

Sự kiện dự kiến thu hút 3.000-4.000 lượt khách mỗi ngày với hàng loạt chương trình bên lề như trình diễn múa truyền thống và đương đại, võ thuật Muay Thái, trình diễn trang phục Thái Lan và Việt Nam, triển lãm Trang phục truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit...

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động chiếu phim ngoài trời. Dịp này, điện ảnh Thái mang đến cho khán giả Thủ đô hai tác phẩm Lừa đểu gặp lừa đảo và Người đẹp và quái lạ. Ngoài ra, không gian lễ hội Songkran, các gian hàng sáng tạo về thời trang, làm đẹp, phong cách sống và thủ công mỹ nghệ mang đến góc nhìn trẻ trung, hiện đại. Du khách còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực Thái chính hiệu và tham gia workshop, trò chơi truyền thống.