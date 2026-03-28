Khánh thành di tích quốc gia Mộ và Đền thờ Lê Đức Tuy sau tu bổ gần 30 tỷ đồng

TPO - Sau gần một năm triển khai, dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ Lê Đức Tuy tại Kim Liên (Nghệ An) đã hoàn thành và chính thức khánh thành. Công trình không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa hơn 500 năm mà còn tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch tâm linh địa phương.

Sáng 28/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội đồng gia tộc họ Lê tổ chức lễ khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ Lê Đức Tuy tại xã Kim Liên.

Di tích nằm trên vùng đất từng là trị sở phủ Anh Đô từ thế kỷ XV, gắn với tên tuổi quan Quản Lĩnh Vinh Phúc bá Lê Đức Tuy - người có công cùng nhân dân xây dựng vùng đất “Thịnh Lạc” xưa phát triển phồn thịnh, yên bình. Trải qua hơn 500 năm, nơi đây không chỉ là chốn thờ phụng tiền nhân mà còn là biểu tượng văn hóa, truyền thống của dòng họ Lê và vùng đất Kim Liên.

Nhằm tri ân công lao của các bậc tiền nhân và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân, năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích với tổng mức đầu tư hơn 29,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Dự án được triển khai trên diện tích 7.488 m2, gồm nhiều hạng mục như phục dựng nhà Tả vu, Hữu vu, nhà Hạ điện, tu bổ Trung điện, Thượng điện, Nghi môn, Tắc môn, xây mới cổng chính, nhà ban quản lý kết hợp trưng bày; tôn tạo giếng ngọc, khu lăng mộ cùng các hạng mục phụ trợ như sân lễ hội, bãi đỗ xe, hệ thống cây xanh, đường dạo nội bộ.

Sau gần một năm thi công, công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và vượt tiến độ đề ra, đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - nhấn mạnh việc hoàn thành dự án không chỉ góp phần bảo tồn, tôn vinh giá trị di tích mà còn làm phong phú thêm hệ thống di sản văn hóa của địa phương, tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch văn hóa tâm linh, đồng thời trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả giá trị di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chính quyền địa phương, nhân dân và con cháu dòng họ Lê tăng cường công tác quản lý, bảo tồn các hạng mục công trình, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, đồng thời gắn kết di tích với các điểm đến trong khu vực, từng bước hình thành sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ khánh thành là dấu mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại quê hương Kim Liên.