Đêm lịch sử của Bắc Ninh

TPO - Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival về miền di sản Bắc Ninh 2026 .

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, lãnh đạo và đông đảo người dân tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Phạm Hoàng Sơn - nhấn mạnh Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất kết tinh chiều sâu lịch sử và văn hiến, nơi mỗi di sản là lớp trầm tích văn hóa. Nếu dân ca quan họ là biểu tượng cho tâm hồn người Kinh Bắc, thì tranh Đông Hồ chính là kết tinh của tư duy thẩm mỹ và trí tuệ dân gian.

Từ những tờ giấy dó phủ điệp óng ánh, đến gam màu chiết xuất từ thiên nhiên, mỗi bức tranh Đông Hồ không đơn thuần là sản phẩm thủ công, mà là hệ mã văn hóa phản ánh triết lý sống, ước vọng và đạo lý của người Việt. Những hình ảnh đám cưới chuột, lợn đàn, em bé ôm gà… vừa dung dị, vừa hàm chứa chiều sâu nhân sinh.

Việc UNESCO ghi danh di sản này là sự ghi nhận nỗ lực bền bỉ của các thế hệ nghệ nhân làng nghề Đông Hồ, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn, phục hồi và trao truyền trong bối cảnh hiện đại hóa.

Cùng với niềm vui đó, sự kiện còn đánh dấu bước ngoặt lớn khi Quần thể Yên Tử ' Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức trở thành di sản văn hóa thế giới. Đây là không gian văn hóa - tôn giáo đặc biệt gắn với Thiền phái Trúc Lâm thời Trần.

Trong quần thể này, Bắc Ninh góp mặt với hai điểm di tích tiêu biểu là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà. Đây là những trung tâm Phật giáo cổ kính, lưu giữ giá trị lịch sử, tôn giáo và học thuật đặc sắc. Không chỉ là nơi hành hương, đây còn là “kho tư liệu sống” về tư tưởng nhập thế, hòa hợp của Phật giáo Việt Nam.

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, danh hiệu di sản không chỉ là niềm tự hào mà còn là cam kết trách nhiệm. Bắc Ninh xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện cơ chế hỗ trợ nghệ nhân, đẩy mạnh đào tạo và truyền nghề, số hóa di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng và phát triển sản phẩm gắn với thị trường.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với Quảng Ninh và Hải Phòng nhằm quản lý thống nhất quần thể di sản, bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực và cân bằng giữa bảo tồn với phát triển du lịch bền vững.

Song hành với các nghi lễ trang trọng, Festival về miền di sản Bắc Ninh 2026 chính thức khai màn, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc. Không gian festival trở thành điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, nơi di sản không còn “đóng khung” trong bảo tàng mà được “sống”, được trải nghiệm và lan tỏa.

Từ những làn điệu quan họ vang lên bên dòng sông Cầu, đến sắc màu tranh Đông Hồ, từ không gian thiền môn tĩnh tại đến nhịp sống hiện đại, tất cả hòa quyện tạo nên một Bắc Ninh vừa cổ kính vừa năng động.

Thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định rõ di sản là nguồn lực, văn hóa là sức mạnh và con người là trung tâm. Đó không chỉ là định hướng, mà còn là chiến lược phát triển bền vững, đưa Bắc Ninh vươn lên bằng chính bản sắc văn hóa.