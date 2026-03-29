Hậu trường Táo Quân 2026

TPO - Trong chương trình Cuộc hẹn tháng Ba, Táo Quân tái xuất với tiểu phẩm Hái hoa dân chủ, mang đến tiếng cười nhưng vẫn lồng ghép thông điệp thời sự.

Chạy đua với kịch bản và thời gian

Điểm nhấn nổi bật của chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba là sự trở lại của dàn Táo với những gương mặt thân quen như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung, Trung Ruồi và Duy Nam.

Theo chia sẻ từ các nghệ sĩ, họ chỉ có vài đêm ngắn ngủi để chuẩn bị cho tiết mục. Kịch bản được hoàn thiện trong thời gian gấp, các phân đoạn phải liên tục ráp nối để đảm bảo nhịp diễn. Áp lực không nhỏ, nhưng cũng chính là điều làm nên “chất” riêng của Táo Quân suốt nhiều năm.

NSƯT Chí Trung cho biết đây là lần hiếm hoi các nghệ sĩ tái ngộ trong hình tượng Táo ngoài dịp Tết. Mục tiêu lớn nhất không phải là thời lượng xuất hiện, mà là giữ lại tinh thần của một giai đoạn rực rỡ đã qua.

“Dù chỉ có vài đêm ngắn ngủi để gấp rút chuẩn bị, mục tiêu lớn nhất của anh em nghệ sĩ là làm sống lại giai đoạn rực rỡ đã qua. Chúng tôi tâm niệm rằng, dẫu chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trên sân khấu, mỗi nghệ sĩ đều phải ‘cháy’ hết mình để giữ trọn vẹn hình ảnh Táo Quân trong lòng công chúng”, nghệ sĩ nói.

Nghệ sĩ Quang Thắng thừa nhận việc “lỡ hẹn” với khán giả dịp Tết khiến lần trở lại này càng trở nên đặc biệt, ai cũng mong muốn cống hiến trọn vẹn.

Trong khi đó, diễn viên Duy Nam ví Táo Quân như “nồi bánh chưng truyền thống”, nơi các nghệ sĩ cùng nhau chuẩn bị để tạo nên món ăn tinh thần quen thuộc mỗi năm. Anh cũng chia sẻ thế hệ trẻ như mình và Trung Ruồi đã có gần một thập kỷ gắn bó với chương trình - quãng thời gian đủ dài để trở thành một phần thanh xuân.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, dàn Táo sẽ mang đến tiểu phẩm Hái hoa dân chủ, kết hợp yếu tố hài hước với các vấn đề thời sự. Dù thời lượng không lớn, tiết mục vẫn được kỳ vọng giữ đúng tinh thần châm biếm, dí dỏm vốn là thương hiệu của Táo Quân.

Cuộc hẹn của dàn sao

Chương trình Cuộc hẹn tháng Ba lên sóng tối 29/3, được dàn dựng như một hành trình cảm xúc với chuỗi “cuộc hẹn” xuyên suốt: từ âm nhạc, tiếng cười, game show đến văn hóa - lịch sử. Mỗi điểm chạm đều gắn với những dấu mốc đáng nhớ của truyền hình Việt, được tái hiện qua các tiết mục kết hợp giữa sân khấu, âm nhạc và hoạt cảnh.

Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Thanh Hương, Huyền Lizzie trên sân khấu Cuộc hẹn tháng Ba.

Điểm nhấn của đêm diễn nằm ở phần âm nhạc được làm mới. Những ca khúc quen thuộc như Hà Nội 12 mùa hoa, Tìm lại giấc mơ, hay mashup Tiếng đàn bầu - Ôi quê tôi được phối khí hiện đại, mang lại cảm giác vừa hoài niệm vừa tươi mới. Sự góp mặt của các giọng ca như Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà hay Phan Mạnh Quỳnh khiến sân khấu liên tục được “giữ nhiệt”.

Không chỉ âm nhạc, chương trình còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của “vũ trụ phim VFC” như Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Lan Phương, Huyền Lizzie, Thu Quỳnh... Họ mang đến tiết mục vũ đạo trẻ trung, góp phần tạo nên màu sắc đa dạng cho chương trình.