Hơn 1.500 bạn trẻ TPHCM thi tài toàn diện để xác định thủ lĩnh

TPO - Theo Ban tổ chức, năm nay hội thi thu hút 1.588 thí sinh đến từ 63 cơ sở Hội - những gương mặt cán bộ Hội tiêu biểu đại diện cho thế hệ sinh viên thành phố. Hội thi không chỉ tìm kiếm người thủ lĩnh giỏi, mà còn tạo môi trường rèn luyện toàn diện - từ tư duy, kiến thức đến thể lực và tinh thần lãnh đạo.

Ngày 29/3, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức khai mạc Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TPHCM” lần thứ 8 - năm 2026.

Đây là năm đầu tiên Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương có dịp hòa chung trong không gian của TPHCM mới sau sáp nhập. Với số lượng 1.588 thí sinh đến từ 63/66 cơ sở Hội, hội thi năm nay tăng mạnh về số lượng và quy mô lớn nhất trong các lần tổ chức.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - nhìn nhận đây là một đợt sát hạch chuyên môn dành cho cán bộ Hội các cấp, vừa là sân chơi trí tuệ, vừa tạo môi trường rèn luyện thực tiễn dành cho đội ngũ cán bộ Hội và sinh viên tiêu biểu của thành phố.

Lãnh đạo Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu khai mạc hội thi. Ảnh: CTV

Qua 7 lần tổ chức, hội thi đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong hệ thống phong trào sinh viên Thành phố. Nhiều thí sinh trưởng thành từ Hội thi hôm nay đã và đang tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác Đoàn - Hội, trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Nhiều thủ lĩnh sinh viên thành phố tiếp tục dấn thân, phát triển, có nhiều bạn tiếp tục cống hiến, gắn bó với tổ chức Đoàn - Hội ở nhiều vị trí.

Các bạn cán bộ Hội, hội viên tại buổi khai mạc hội thi.

Các bạn sinh viên tham gia phần sát hạch sức khỏe trong khuôn khổ hội thi.

Năm nay hội thi có điểm mới là xuất hiện Ban Cố vấn đồng hành. Đây là các chuyên gia trong các lĩnh vực tâm lý, hỗ trợ và phát triển sáng tạo trong sinh viên, đại diện doanh nghiệp (nơi tuyển dụng sinh viên) và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động các Hội (Sở Nội vụ). Đội ngũ chuyên gia sẽ tham gia định hướng, gợi mở các nội dung thi và cùng ban tổ chức trang bị kiến thức, kỹ năng cho thí sinh.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào vòng loại “Thủ lĩnh trí lực song hành” - nơi trí tuệ và thể lực cùng được thử thách.