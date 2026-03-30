Sinh viên Đại học Nam Cần Thơ vô địch Giải Futsal Đồng bằng sông Cửu Long

Hòa Hội

Cuối tuần qua, trận chung kết Giải Futsal Sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 đã diễn ra tại TP. Cần Thơ, đội sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ đã vượt qua đội sinh viên Đại học Cần Thơ với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch.

Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp ĐBSCL và Đại học Cần Thơ tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 21 - 28/3 với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong khu vực, với tổng số 16 trận đấu.

Đội Futsal sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ vượt qua đội của Đại học Cần Thơ trong trận Chung kết.

Kết thúc giải đấu tại khu vực ĐBSC, ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo khẳng định, giải là dấu mốc tiếp theo trong hành trình phát triển của hệ thống giải futsal sinh viên trên toàn quốc. Trước đó, giải đấu đã được tổ chức thành công tại nhiều khu vực như Tây Nguyên, Hà Nội và TPHCM.

Ông Quang cho rằng, việc tiếp tục mở rộng giải đến ĐBSCL trong năm nay cho thấy nỗ lực bền bỉ trong việc hoàn thiện bản đồ futsal sinh viên Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để phong trào futsal lan tỏa sâu rộng đến nhiều vùng miền trên cả nước.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Tổng Thư ký Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp ĐBSCL, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Futsal là môn thể thao giàu tốc độ, kỹ thuật và kịch tính, đặc biệt phù hợp với môi trường học đường. “Giải đấu không chỉ sân chơi phong trào, còn giáo dục toàn diện, góp phần bồi dưỡng ý chí, tinh thần fair-play và văn hóa ứng xử cho sinh viên”, ông Hòa nói.

Đội Futsal sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ lên ngôi vô địch.
