Thượng tá QNCN Nguyễn Văn Lai và lời chào kiêu hãnh giữa nắng gió phố biển Nha Trang

TPO - Trên cung đường rực nắng của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, Thượng tá QNCN Nguyễn Văn Lai khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Quân đội bằng một màn trình diễn lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh như chính con người anh suốt gần hai thập kỷ bền bỉ chinh phục những giới hạn khắc nghiệt của điền kinh Việt Nam.

Giữa dòng người đổ về đích tại thành phố biển Nha Trang, khoảnh khắc Nguyễn Văn Lai hoàn thành những mét cuối cùng không ồn ào, không phô trương. Anh không giơ tay ăn mừng, cũng không dừng lại lâu. Chỉ một cái gật đầu, một nụ cười nhẹ, một ánh nhìn xa xăm, nhưng đủ để những ai dõi theo anh suốt hành trình dài nhận ra: Đó là lời chào kết giản dị mà kiêu hãnh của một “chiến binh đường dài”.

Trưởng thành từ môi trường quân ngũ kỷ luật, Nguyễn Văn Lai mang vào từng bước chạy tinh thần thép của người lính. Từ sân vận động đến những cung đường marathon khắc nghiệt, anh luôn hiện diện như biểu tượng của sự bền bỉ và tận hiến. Không phải mẫu vận động viên (VĐV) phô trương, nhưng mỗi bước chân của anh đều lặng lẽ khắc ghi ý chí, điều được rèn giũa qua năm tháng, từ thao trường đến đường đua.

Sự nghiệp của Nguyễn Văn Lai không chỉ được đo bằng thành tích, mà còn bằng cách anh bền bỉ đứng vững giữa những thăng trầm của thể thao đỉnh cao. Và trong buổi chiều Nha Trang đầy nắng gió ấy, khi anh lặng lẽ rời đường đua, đó không phải là một cái kết, mà là dấu chấm tròn trịa cho hành trình của một vận động viên đã cống hiến trọn vẹn trên đường đua chuyên nghiệp.

Tiền Phong Marathon 2026 mang ý nghĩa đặc biệt hơn bất kỳ giải đấu nào trước đó, khi đây là lần cuối cùng Thượng tá QNCN Nguyễn Văn Lai thi đấu với tư cách một VĐV chuyên nghiệp trong màu áo Quân đội. Trên cung đường đầy nắng gió của phố biển Nha Trang, anh cán đích trong top 3, khép lại hành trình đỉnh cao bằng tất cả sự dẻo dai và bản lĩnh đã trở thành “thương hiệu” của mình.

Sau cuộc đua, Nguyễn Văn Lai cho biết anh hài lòng với những gì bản thân đã sống, đã cống hiến trên đường chạy marathon. Điều tiếc nuối duy nhất, với anh, là đến với marathon khá muộn, nên chưa thể tích lũy trọn vẹn để chạm tới phiên bản hoàn thiện nhất như kỳ vọng.

Thực tế, Nguyễn Văn Lai chỉ mới chuyển sang marathon khoảng ba năm trở lại đây, nhưng đã nhanh chóng khẳng định đẳng cấp với ba mùa liên tiếp giành ngôi Á quân từ 2023 đến 2025. Thành tích top 3 tại Tiền Phong Marathon 2026 không chỉ là dấu mốc khép lại sự nghiệp, mà còn là lời chia tay trọn vẹn cho hành trình bền bỉ và đầy tự hào của một “chiến binh đường dài”.

Sau cuộc đua tại Khánh Hoà, hành trình của Nguyễn Văn Lai không dừng lại, mà rẽ sang một hướng đi mới. Anh sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên của đội tuyển điền kinh Quân đội - nơi những kinh nghiệm, bài học và cả những va đập trên đường chạy suốt hơn một thập kỷ sẽ được truyền lại cho thế hệ kế cận. Ở đó, Nguyễn Văn Lai không chỉ dạy kỹ thuật, mà còn gieo vào các học trò tinh thần thi đấu đã làm nên tên tuổi của mình: bền bỉ, kỷ luật và không bao giờ lùi bước.

Những mùa Tiền Phong Marathon phía trước, có thể người ta vẫn bắt gặp anh trên cung đường quen thuộc. Nhưng thay vì cuộc đua với thành tích, đó sẽ là những bước chạy của sự trải nghiệm, nhẹ nhàng hơn, tự do hơn.

Và trong ký ức Khánh Hoà, nơi nắng gió miền Trung như hun đúc thêm ý chí con người, những bước chân cuối cùng đã khép lại sự nghiệp chuyên nghiệp của Nguyễn Văn Lai đúng với con người anh: Lặng lẽ mà bền bỉ, giản dị nhưng đầy kiêu hãnh. Một cái kết không cần phô trương, nhưng đủ để khắc sâu.