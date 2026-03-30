Thượng tá QNCN Nguyễn Văn Lai và lời chào kiêu hãnh giữa nắng gió phố biển Nha Trang

Giữa dòng người đổ về đích tại thành phố biển Nha Trang, khoảnh khắc Nguyễn Văn Lai hoàn thành những mét cuối cùng không ồn ào, không phô trương. Anh không giơ tay ăn mừng, cũng không dừng lại lâu. Chỉ một cái gật đầu, một nụ cười nhẹ, một ánh nhìn xa xăm, nhưng đủ để những ai dõi theo anh suốt hành trình dài nhận ra: Đó là lời chào kết giản dị mà kiêu hãnh của một “chiến binh đường dài”.
Trưởng thành từ môi trường quân ngũ kỷ luật, Nguyễn Văn Lai mang vào từng bước chạy tinh thần thép của người lính. Từ sân vận động đến những cung đường marathon khắc nghiệt, anh luôn hiện diện như biểu tượng của sự bền bỉ và tận hiến. Không phải mẫu vận động viên (VĐV) phô trương, nhưng mỗi bước chân của anh đều lặng lẽ khắc ghi ý chí, điều được rèn giũa qua năm tháng, từ thao trường đến đường đua.
Sự nghiệp của Nguyễn Văn Lai không chỉ được đo bằng thành tích, mà còn bằng cách anh bền bỉ đứng vững giữa những thăng trầm của thể thao đỉnh cao. Và trong buổi chiều Nha Trang đầy nắng gió ấy, khi anh lặng lẽ rời đường đua, đó không phải là một cái kết, mà là dấu chấm tròn trịa cho hành trình của một vận động viên đã cống hiến trọn vẹn trên đường đua chuyên nghiệp.
Tiền Phong Marathon 2026 mang ý nghĩa đặc biệt hơn bất kỳ giải đấu nào trước đó, khi đây là lần cuối cùng Thượng tá QNCN Nguyễn Văn Lai thi đấu với tư cách một VĐV chuyên nghiệp trong màu áo Quân đội. Trên cung đường đầy nắng gió của phố biển Nha Trang, anh cán đích trong top 3, khép lại hành trình đỉnh cao bằng tất cả sự dẻo dai và bản lĩnh đã trở thành “thương hiệu” của mình.
Sau cuộc đua, Nguyễn Văn Lai cho biết anh hài lòng với những gì bản thân đã sống, đã cống hiến trên đường chạy marathon. Điều tiếc nuối duy nhất, với anh, là đến với marathon khá muộn, nên chưa thể tích lũy trọn vẹn để chạm tới phiên bản hoàn thiện nhất như kỳ vọng.
Thực tế, Nguyễn Văn Lai chỉ mới chuyển sang marathon khoảng ba năm trở lại đây, nhưng đã nhanh chóng khẳng định đẳng cấp với ba mùa liên tiếp giành ngôi Á quân từ 2023 đến 2025. Thành tích top 3 tại Tiền Phong Marathon 2026 không chỉ là dấu mốc khép lại sự nghiệp, mà còn là lời chia tay trọn vẹn cho hành trình bền bỉ và đầy tự hào của một “chiến binh đường dài”.
Sau cuộc đua tại Khánh Hoà, hành trình của Nguyễn Văn Lai không dừng lại, mà rẽ sang một hướng đi mới. Anh sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên của đội tuyển điền kinh Quân đội - nơi những kinh nghiệm, bài học và cả những va đập trên đường chạy suốt hơn một thập kỷ sẽ được truyền lại cho thế hệ kế cận. Ở đó, Nguyễn Văn Lai không chỉ dạy kỹ thuật, mà còn gieo vào các học trò tinh thần thi đấu đã làm nên tên tuổi của mình: bền bỉ, kỷ luật và không bao giờ lùi bước.
Những mùa Tiền Phong Marathon phía trước, có thể người ta vẫn bắt gặp anh trên cung đường quen thuộc. Nhưng thay vì cuộc đua với thành tích, đó sẽ là những bước chạy của sự trải nghiệm, nhẹ nhàng hơn, tự do hơn.
Và trong ký ức Khánh Hoà, nơi nắng gió miền Trung như hun đúc thêm ý chí con người, những bước chân cuối cùng đã khép lại sự nghiệp chuyên nghiệp của Nguyễn Văn Lai đúng với con người anh: Lặng lẽ mà bền bỉ, giản dị nhưng đầy kiêu hãnh. Một cái kết không cần phô trương, nhưng đủ để khắc sâu.
Sinh ngày 10/6/1986 tại Nga Sơn (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Lai đến với thể thao muộn hơn nhiều đồng nghiệp cùng thời (năm 2008 khi đã 22 tuổi). Nhưng chính môi trường Quân đội đã hun đúc nên một bản sắc rất riêng nơi anh: Một VĐV không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn bền bỉ đến tận cùng. Ý chí, kỷ luật và sức bền của người lính trở thành nền tảng để anh theo đuổi các cự ly trung bình và dài suốt hơn một thập kỷ đỉnh cao.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Nguyễn Văn Lai sở hữu bảng thành tích đáng nể: 6 HCV SEA Games trong tổng số 11 huy chương, 11 lần vô địch quốc gia nội dung 10.000m, 13 lần đăng quang cự ly 5.000m. Nhưng điều làm nên giá trị của anh không chỉ nằm ở những con số, mà ở cách anh chinh phục chúng, lặng lẽ, bền bỉ và đầy bản lĩnh.
Hai lần phá kỷ lục quốc gia 10.000m của Nguyễn Văn Lai vẫn được xem là những cột mốc giàu cảm xúc của điền kinh Việt Nam. Tại SEA Games 2013 ở Myanmar, anh giành HCV với thông số 29’44”82, đánh dấu bước khẳng định vị thế. Gần một thập kỷ sau, tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022, anh tiếp tục ghi dấu ấn khi thiết lập kỷ lục mới 30’36”86, xô đổ cột mốc tồn tại suốt 20 năm.
Đấu trường SEA Games cũng là nơi bản lĩnh của Nguyễn Văn Lai được thể hiện rõ nét nhất. Trong giai đoạn từ 2011 đến 2022, anh gần như luôn hiện diện trên bục trao huy chương. Đỉnh cao là kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, nơi anh khép lại hành trình đội tuyển bằng cú đúp HCV đầy tự hào. Đến nay, kỷ lục 5.000m tại SEA Games 2015 do anh thiết lập vẫn chưa bị xô đổ như một minh chứng cho đẳng cấp và dấu ấn bền vững của một tượng đài điền kinh Việt Nam.