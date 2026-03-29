Ngả mũ cụ ông 80 tuổi chinh phục 21km trên đường đua Marathon

TPO - Ở tuổi 80, ông Phan Khánh Bá vẫn khiến các runner trẻ ngả mũ khi chinh phục thành công cự ly 21km đầy khắc nghiệt tại giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 vừa diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hoà.

Ở độ tuổi 80, ông Phan Khánh Bá vẫn chinh phục cự ly 21km một cách "ngon lành", khiến các runner trẻ cũng phải ngả mũ.

"Tôi muốn nói với các bạn trẻ hãy chăm tập thể thao, có sức khoẻ là điều tuyệt vời nhất. Tôi tập chạy nhiều năm rồi, con cái và người nhà đều ủng hộ tôi rèn thể thao"-ông Phan Khánh Bá chia sẻ tại vạch đích.

Nếu thoáng nhìn, khó có thể nhận ra ông Bá đã 80 tuổi bởi dáng vẻ khoẻ khoắn, sự tươi trẻ và đặc biệt nguồn năng lượng tích cực. Ông Phan Khánh Bá cho biết đây là lần đầu dự Tiền Phong Marathon nhưng đã có tới 3 lần hoàn thành cự ly 21km.

"Thời tiết hôm nay hơi nắng nóng nhưng về cơ bản ổn, giải đấu tổ chức rất tốt, tôi được tiếp nước thoải mái. Hôm nay chạy rất khoẻ"-cụ Bá nói.

Nhiều VĐV trẻ khi biết tuổi ông cụ đã phải "ngả mũ" kính phục bởi trên thực tế đường chạy của giải đấu năm nay bằng phẳng nhưng nhiều đoạn cũng dốc, gió biển gây ảnh hưởng thêm. Tuy nhiên vượt qua tất cả, cụ Phan Khánh Bá để về đích an toàn và khoẻ khoắn.

Giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 thu hút hơn 12.000 VĐV tham dự. Các runner đến từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nước. Cụ Phan Khánh Bá nói cụ đặc biệt yêu thích không khí sôi động, vẻ đẹp của biển Nha Trang và mong địa phương sẽ thu hút nhiều hơn du khách trong nước, quốc tế.

