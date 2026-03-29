Truyền thông Malaysia cảnh báo đội nhà về Hoàng Hên

Đặng Lai

TPO - Trong bài phân tích mới đây, tờ New Strait Times của Malaysia đã đánh giá về Hoàng Hên, tân binh vừa ra mắt của đội tuyển Việt Nam. Ấn phẩm Malaysia cho rằng đẳng cấp của Hoàng Hên sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Bầy hổ.

New Strait Times viết: “Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự thay đổi trong đội hình cho trận đấu bảng F vòng loại Asian Cup gặp Malaysia tại Ninh Bình, với mục tiêu kết thúc chiến dịch một cách tốt đẹp.

Tiền đạo ngôi sao Nguyễn Xuân Sơn đang gặp vấn đề về thể lực và cân nặng, nhưng Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò chiến thuật mới. Đây là cầu thủ nhập tịch mới nhất của họ. Và nhiều khả năng trước Malaysia, Hoàng Hên sẽ dẫn dắt hàng công.

Hoàng Hên, vốn là tiền vệ, được thử sức thành công ở nhiều vị trí trong trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0 hôm 26/3 vừa qua. Ở trận đấu đó, Hoàng Hên không ghi bàn nhưng thực sự anh vẫn là điểm sáng ở mặt trận tấn công".

Đúng như tờ báo hàng đầu Malaysia nhận xét, tiền vệ 32 tuổi xuất hiện ở những điểm nóng, có mặt ở những pha tấn công để mang đến sự sáng tạo. Chính anh cũng có những pha xử lý đẳng cấp, điển hình như cú sút vòng cung đưa bóng đến cột dọc ở cuối trận. Trong vai trò hộ công, tiền đạo cánh và tiền vệ trung tâm, Hoàng Hên đều làm tốt.

HLV Kim Sang-sik hứa rằng ông sẽ “tìm ra vị trí phù hợp cho Hoàng Hên trong trận đấu với Malaysia". Và theo New Strait Times, đó là lời cảnh báo đầy sức nặng cho Bầy hổ.

Ấn phẩm Malaysia viết tiếp: “Hoàng Hên, người được cấp quốc tịch vào tháng 10/2025, được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo và tầm nhìn cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của Hoàng Hên diễn ra cùng lúc Malaysia chịu tổn thất nặng nề. Đội mất đi 7 cầu thủ nhập tịch - Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces - vì gian lận hồ sơ”.

Bên cạnh việc thiếu các chân sút hạng nặng, Malaysia còn mất ngòi nổ quan trọng hàng đầu là Arif Aiman vì chấn thương. Cầu thủ này đã có 2 pha kiến tạo trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025 (sau đó kết quả bị hủy). Một cầu thủ nội địa 100% nhưng từng được định giá tới 1 triệu euro, chi tiết này cho thấy Arif Aiman được đánh giá cao thế nào.

Cuối cùng, New Strait Times nhấn mạnh rằng với Xuân Son, Hoàng Hên và cả sự trở lại của Văn Hậu, đội hình tuyển Việt Nam sẽ rất đáng gờm. “Văn Hậu đã trở lại. Trận tới, nhiều khả năng anh ta được đẩy lên cao hơn trên sân để quản lý khối lượng công việc phòng ngự và hỗ trợ tấn công”.

Đặng Lai
