Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 68, năm 2027 sẽ về miền di sản Bắc Ninh

Trường Phong - Hồng Vĩnh
TPO - Sáng 29/3, tại Lễ bế mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng đã trao cờ luân lưu tổ chức giải năm 2027 cho lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, trao cờ tổ chức giải đấu năm 2027 cho ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, sáng 29/3, tại Khánh Hòa. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Có mặt tại Khánh Hòa những ngày chuẩn bị tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh rất ấn tượng với công tác chuẩn bị của giải đấu.

“Không khí giải đấu diễn ra sôi nổi, chuyên nghiệp, thu hút đông đảo vận động viên và du khách đến với Khánh Hòa. Chúng tôi nhận thấy, công tác chuẩn bị của tỉnh Khánh Hòa được thực hiện bài bản. Từ cơ sở vật chất, điều hành thi đấu đến công tác truyền thông, hậu cần đều chu đáo, góp phần tạo nên một kỳ giải thành công, để lại nhiều kinh nghiệm quý cho các địa phương đăng cai tiếp theo”, ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, nói.

Theo kế hoạch dự kiến, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 68, năm 2027 sẽ được tổ chức vào tháng 3/2027 tại tỉnh Bắc Ninh.

Từ trải nghiệm thực tế công tác chuẩn bị giải đấu tại tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Ảnh cho biết, ngay từ bây giờ, sở sẽ nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng thể, trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm, như: Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên môn, phân công nhiệm vụ rõ ràng; rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện cung đường thi đấu đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá; bảo đảm an ninh, y tế, hậu cần phục vụ giải…

Trực tiếp có mặt tại tỉnh Khánh Hòa những ngày này, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh rất ấn tượng không khí sôi nổi, chuyên nghiệp của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong năm 2026, kỳ vọng tổ chức thành công giải đấu vào năm 2027. Ảnh: Như Ý.

“Chúng tôi xác định đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương, vì vậy công tác chuẩn bị được triển khai sớm, đồng bộ và kỹ lưỡng”, ông Nguyễn Văn Ảnh nêu rõ.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng, khi được tổ chức tại Bắc Ninh, Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong sẽ thu hút lượng vận động viên kỷ lục (khoảng 15.000 vận động viên), đạt được nhiều mục tiêu.

“Trước hết, giải đấu sẽ góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng và thành tích cao. Đồng thời, qua giải đấu, cũng là cơ hội để quảng bá sâu rộng hình ảnh quê hương Kinh Bắc - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đến với đông đảo vận động viên, du khách trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Văn Ảnh nêu rõ.

Theo ông Nguyễn Văn Ảnh, trong khuôn khổ giải đấu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh sẽ tham mưu cho các cấp lãnh đạo chỉ đạo lồng ghép các hoạt động văn hóa đặc sắc như dân ca Quan họ Bắc Ninh, giới thiệu di sản, ẩm thực và con người Bắc Ninh tới bạn bè, du khách; qua đó, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Bắc Ninh, tạo ấn tượng tốt đẹp và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, tại buổi làm việc với báo Tiền Phong về việc phối hợp tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong năm 2027 tại địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, Giải vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong là giải đấu có truyền thống lâu đời của điền kinh Việt Nam. Việc Bắc Ninh được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức giải năm 2027 không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, năng động trong phát triển kinh tế – xã hội và giàu tiềm năng du lịch.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức giải đấu quy mô lớn. Hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch, cảnh quan đô thị phát triển cùng kho tàng di sản văn hóa phong phú là những yếu tố phù hợp để xây dựng cung đường chạy hấp dẫn, an toàn, đảm bảo chất lượng chuyên môn và truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức dự kiến triển khai nhiều hoạt động đồng hành như lễ thượng cờ mang nghi lễ quốc gia, hội thảo chuyên đề, chuỗi sự kiện quảng bá văn hóa - du lịch, hội chợ sản phẩm OCOP và các chương trình an sinh xã hội.

