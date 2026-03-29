Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong tại Khánh Hòa 'vừa giàu tính thể thao, vừa đậm chất lễ hội'

TPO - Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, nhìn nhận, những cung đường rợp bóng cờ hoa, sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách tại Nha Trang, đã tạo nên một giải đấu vừa giàu tính thể thao vừa đậm chất lễ hội, vừa mang dấu ấn riêng của thành phố biển giàu tiềm năng và hiện đại.

Sáng 29/3, tại Quảng trường 2/4 (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các vận động viên đoạt giải.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 phát biểu bế mạc giải đấu. Ảnh: Hồng Vĩnh.



Phát biểu bế mạc giải đấu, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 nhấn mạnh, giải đấu đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Đó là những bước chân bền bỉ trên cung đường ven biển rực nắng; là dư âm của những cuộc đua nghẹt thở, nơi từng giây từng mét đều được tiếp sức bằng ý chí và nghị lực. Và trên hết là dư âm của một giải đấu hội tụ đầy đủ tinh thần thể thao cao thượng, chuyên nghiệp và khát vọng vươn lên.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong thông tin, giải Tiền Phong Marathon suốt 67 năm qua luôn giữ vững một vị thế đặc biệt, không chỉ là giải chạy phong trào lớn nhất mà còn là một giải vô địch quốc gia chính thức, nơi các vận động viên đỉnh cao tranh tài, nơi từng tấm huy chương được tính vào bảng tổng sắp quốc gia. Chính điều đó làm nên bản sắc riêng của Tiền Phong Marathon - một giải đấu vừa rộng mở cho cộng đồng, vừa là đỉnh cao của điền kinh Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, năm nay, tại Khánh Hòa, chúng ta đã chứng kiến một mùa giải nổi bật trên nhiều phương diện. Hơn 12.000 vận động viên tham dự, chuỗi hoạt động phong phú và ý nghĩa thu hút hàng vạn du khách trong suốt ba ngày cao điểm. Công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Khánh Hòa không chỉ là địa điểm đăng cai mà thực sự trở thành điểm nhấn của mùa giải năm nay, khắc sâu vào tâm trí các vận động viên và du khách bằng không khí sôi nổi, sự cổ vũ cuồng nhiệt và dấu ấn riêng của một thành phố biển năng động, hiện đại.

Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh về nhất nội dung marathon tại giải đấu. Ảnh: Như Ý.



Lễ thượng cờ trang nghiêm được tổ chức tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã nêu cao tinh thần tri ân, biết ơn. Những hoạt động an sinh cộng đồng góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn cao thượng. Những cung đường rợp bóng cờ hoa, sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách, đã tạo nên một giải đấu vừa giàu tính thể thao vừa đậm chất lễ hội, vừa mang dấu ấn riêng của thành phố biển giàu tiềm năng và hiện đại.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn đến sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục Thể dục thể thao; Trung ương Đoàn Thanh Cộng sản Hồ Chí Minh; sự đồng hành phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và đầy tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa phương. Và đặc biệt, chính ý chí, khát vọng của hàng nghìn vận động viên đã tạo nên một giải đấu đầy ý nghĩa.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, mỗi mùa giải đi qua, Tiền Phong Marathon lại tiếp tục được bồi đắp thêm những giá trị mới. Đó là sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào chạy bộ trong cộng đồng. Đó là sự trưởng thành của các vận động viên đỉnh cao.Và đó là sự khẳng định ngày càng rõ nét vị thế của một giải đấu thể thao quốc gia có truyền thống lâu đời, uy tín và sức ảnh hưởng sâu rộng.

Vận động viên hệ phong trào về đích. Ảnh: Tiền Phong.



“Chúng tôi tin rằng từ những cung đường của Khánh Hòa hôm nay sẽ tiếp tục khởi nguồn cho những bước chạy mạnh mẽ hơn, những thành tích cao hơn của điền kinh Việt Nam trong tương lai”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, thêm rằng, một mùa giải khép lại nhưng hành trình của Tiền Phong Marathon sẽ tiếp tục bền bỉ hơn, chuyên nghiệp hơn và vươn xa hơn trên hành trình phía trước.