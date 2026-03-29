Miền Bắc mát mẻ trước khi tăng nhiệt

TPO - Hôm nay (29/3), khu vực miền Bắc tiếp tục có mưa rải rác vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, khu Tây Bắc từ 33-35 độ. Từ ngày 30/3, nhiệt độ miền Bắc tăng 3-4 độ so với hôm nay, ngày 31/3, trời có nắng nóng diện rộng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ.

Dự báo ngày mai (30/3), miền Bắc tăng 3-4 độ so với hôm nay, ngày 31/3, miền Bắc có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất vùng Đông Bắc Bộ từ 35-36 độ, khu vực Tây Bắc Bộ từ 36-38 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo ngày 30/3 miền Trung cũng tăng nhiệt mạnh, ngày 31/3, khu vực này có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, riêng vùng núi phía Tây Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Huế nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở Đông Nam Bộ.