Vùng núi Bắc Bộ mưa dông từ đêm nay, nguy cơ có mưa đá

Nguyễn Hoài
TPO - Từ chiều tối và đêm nay (28/3), khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, cần đề phòng khả năng xảy ra dông lốc, mưa đá. Khu vực đồng bằng có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, ít mưa, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Vùng núi Bắc Bộ có thể đón mưa dông từ chiều tối và đêm nay, cục bộ có mưa to.

Dự báo ngày mai (29/3), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, khu vực đồng bằng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ. Từ ngày 30/3, nhiệt độ tăng nhanh ở miền Bắc, trời có nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 28-30 độ.

Quảng Bình và Huế hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo từ ngày 30/3, khu vực miền Trung có nắng nóng diện rộng, riêng khu vực phía Tây của Thanh Hoá đến Huế có nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo những ngày tới, Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng 35-36 độ.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, khu vực miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa. Sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng lạnh có thể gây ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trước đó, trong chiều 22/3, mưa dông đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều ha hoa màu bị tàn phá tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ.

