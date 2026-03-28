Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta

Ca sĩ Lưu Hiền Trinh cho biết cô không giấu được sự xúc động khi đứng trên sân khấu lễ thượng cờ, hòa giọng cùng đông đảo khán giả trong ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng, khi âm nhạc kết nối niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong không gian trang nghiêm, đầy cảm hứng.
"Đứng giữa không gian lễ thượng cờ và hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tôi thực sự xúc động và tự hào khi được lan tỏa tinh thần dân tộc bằng âm nhạc”, ca sĩ Lưu Hiền Trinh chia sẻ.
Ban tổ chức cùng các vận động viên cùng nhau trải lá cờ đỏ sao vàng, với ý nghĩa kết nối sức mạnh đoàn kết dân tộc mãi trường tồn.
HLV Phạm Đình Khánh Đoan - đại diện trọng tài tuyên thệ tại Lễ thượng cờ và lễ khai mạc - là người con của Khánh Hòa. Khi đặt chân đến Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, chị không giấu được sự xúc động.
Chị cho biết từng khoảnh khắc tại lễ tưởng niệm, từ những lá cờ tung bay đến những bài hát tri ân, đều khiến chị lắng lại, nhắc nhở về lòng dũng cảm và hy sinh của những người lính đã ngã xuống vì biển đảo quê hương.
Tại buổi lễ, đại diện các trọng tài, vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 đã tuyên thệ điều hành và thi đấu trên tinh thần thể thao cao thượng, công tâm, khách quan… đảm bảo cao nhất cho thành công của giải đấu.
Tuyên bố khai mạc giải đấu, nhà báo Phùng Công Sưởng thay mặt Ban tổ chức gửi lời cảm ơn trân trọng đến các ban, bộ, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ; các cơ quan báo chí và toàn thể lực lượng góp phần tạo nên sự kiện thể thao đặc biệt ý nghĩa này.
Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng chúc các vận động viên thi đấu thành công, có những trải nghiệm đáng nhớ tại vùng đất Khánh Hoà xinh đẹp, mến khách.
Giải đấu không chỉ là một giải thể thao đỉnh cao, với những yêu cầu ngặt nghèo về chuyên môn, mà còn là đảm bảo an toàn cao nhất cho các vận động viên tham dự giải, đồng thời, cũng mang đến trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất hiền hòa, mến khách Khánh Hòa.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026:
38 năm trước, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Khoảnh khắc ấy đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam với một cái tên rất giản dị mà lay động: “Vòng tròn bất tử”. “Các anh đã nằm lại giữa biển khơi, nhưng hình ảnh ấy không bao giờ phai mờ. “Vòng tròn bất tử” đã trở thành một tượng đài trong trái tim người Việt Nam - nhắc chúng tôi luôn nhớ rằng: Chủ quyền Tổ quốc không phải tự nhiên mà có, mà được gìn giữ bằng tuổi trẻ, bằng lòng dũng cảm và sự hy sinh.
Hôm nay, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - chúng tôi đứng ở đây không chỉ để tưởng nhớ các anh, mà còn để nhắc nhau rằng tinh thần Gạc Ma vẫn đang được tiếp nối, trong những người lính ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, trong những con tàu của ngư dân vẫn bền bỉ vươn khơi và trong mỗi người con đất Việt khi nhắc đến hai tiếng Trường Sa.
Suốt 67 năm qua, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong đã trở thành một phần đặc biệt trong lịch sử thể thao nước nhà. Giải ra đời trong những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn, và bền bỉ đồng hành cùng các thế hệ thanh niên Việt Nam qua dặm dài phát triển của đất nước. Giải chạy đã đi qua nhiều vùng đất của Tổ quốc - từ những thành phố sôi động, những miền quê yên bình, đến những nơi biên cương xa xôi và cả những hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió.
Ở mỗi nơi, giải chạy luôn mang theo một tinh thần không thay đổi: Thể thao không chỉ là cuộc đua của tốc độ, mà là cuộc đua của ý chí, của khát vọng và của niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Hôm nay, tại Khánh Hòa - vùng đất của biển xanh, của nắng gió và của những câu chuyện lịch sử - hành trình ấy lại được viết thêm một chương mới. “Đón ánh bình minh” là chủ đề của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. Nhưng, bình minh mà chúng ta nói đến hôm nay không chỉ là ánh Mặt trời đang dần nhô lên từ phía biển. Đó còn là bình minh của niềm tin, của sức trẻ, của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.
Ngày mai, khi hơn 12.000 vận động viên xuất phát trên những cung đường ven biển Nha Trang tuyệt đẹp, họ sẽ chạy trong ánh bình minh. Nhưng sâu xa hơn, họ đang chạy cùng lịch sử của một giải đấu đã kéo dài gần bảy thập kỷ. Họ đang chạy cùng tinh thần Việt Nam - bền bỉ, dẻo dai và không bao giờ dừng lại.
Mỗi người đến với Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong có thể mang theo những mục tiêu khác nhau. Có người hướng tới chiến thắng. Có người muốn chinh phục giới hạn của bản thân. Có người đơn giản chỉ muốn hòa mình vào bầu không khí của ngày hội thể thao lớn. Nhưng, khi đứng tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay, tất cả chúng ta đều có thêm một lý do để chạy: Chúng ta chạy để tri ân. Chúng ta chạy để ghi nhớ rằng giữa Biển Đông có những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, để Tổ quốc mãi trường tồn.
Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026, tại Khánh Hòa.
Xin trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ; các cơ quan báo chí và toàn thể lực lượng góp phần tạo nên sự kiện thể thao đặc biệt ý nghĩa này; chúc các vận động viên thi đấu thành công, có những trải nghiệm đáng nhớ tại vùng đất Khánh Hoà xinh đẹp, mến khách.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh: Tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma - vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, Lễ tưởng niệm, Lễ thượng cờ và Khai mạc giải Vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 được tổ chức trang trọng, xúc động. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, kết nối hài hòa giữa truyền thống lịch sử, tinh thần thể thao và khát vọng phát triển đất nước.
Trong không khí trang nghiêm tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, chúng ta thành kính tưởng nhớ các cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988 để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả ấy là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, cũng là “lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn và phát huy những giá trị thiêng liêng bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
“Từ ý nghĩa đó, việc tổ chức giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong tại Khánh Hòa không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và trách nhiệm công dân trong toàn xã hội”, ông Nguyễn Long Biên khẩng định.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong là giải đấu có bề dày truyền thống, là một trong những giải thể thao đỉnh cao hàng đầu trong hệ thống thi đấu quốc gia, quy tụ đông đảo vận động viên xuất sắc trên cả nước, việc giải tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khẳng định năng lực của địa phương trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, đồng thời góp phần thúc đẩy phong rào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Với lợi thế về hạ tầng du lịch đồng bộ, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và con đường ven biển được đánh giá là đẹp hàng đầu của Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa cam kết tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công giải đấu, đồng thời tạo dựng không gian trải nghiệm nơi thể thao gắn kết với du lịch, văn hóa, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương năng động, thân thiện, giàu tiềm năng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Xuất phát từ điểm thiêng liêng Gạc Ma, mỗi bước chạy của các vận động viên hôm nay không chỉ là hành trình chinh phục thành tích mà còn mang theo thông điệp sâu sắc về ý chí, nghị lực, về tinh thần vượt khó và trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội, cũng chính là sự cụ thể hóa sinh động tinh thần "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.
Tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Báo Tiền Phong và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn giao thông, y tế và công tác hậu cần; bảo đảm giải đấu được tổ chức một cách an toàn, trang trọng, chuyên nghiệp và hiệu quả. Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 sẽ thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc về một Khánh Hòa năng động, thân thiện và giàu bản sắc.
Trước biển trời rộng lớn, lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng của một quốc gia, mà còn là ký ức, là lòng tự hào và là sự tiếp nối của biết bao thế hệ người Việt Nam.
Có mặt từ 6h30 sáng, nhiều bạn trẻ xúc động khi tham gia lễ thượng cờ, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Gạc Ma.
"Đây là lần đầu tôi tham gia lễ thượng cờ. Không khí thiêng liêng khiến tôi thực sự xúc động. Tôi cảm thấy biết ơn khi có cơ hội xuất hiện tại sự kiện đặc biệt thuộc khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026", Võ Anh Thư (Khánh Hòa, 21 tuổi) chia sẻ.
Trong giờ phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đứng vòng tròn quanh tượng đài Những người nằm lại phía chân trời. Gần đó, 64 đoàn viên, thanh niên đứng quanh khu vực có 64 bông hoa muống biển - tượng trưng cho 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong “sự kiện Gạc Ma 1988”, thể hiện sự kết nối truyền thống yêu nước, biết ơn những hy sinh xương máu của thế hệ cha ông vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm. Sau khi dâng hương, các đại biểu đã đi vòng quanh tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Đúng 7h sáng 28/3, Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 bắt đầu.
Trên 88 bậc thềm dẫn lên tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, lực lượng tiêu binh thuộc Đoàn nghi lễ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đứng trang nghiêm, chuẩn bị cho lễ tưởng niệm.
Các đại biểu tham gia Lễ tưởng niệm gồm:
- Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà.
- Ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.
- Ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.
- Ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
- Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
- Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa.
- Đại diện ban tổ chức: Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.
Từ 5h30, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi, các người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Thùy Dương, Linh Đan, Phương Nhi, Minh Thu, Huyền Cơ đã có mặt tại khu tưởng niệm để tham dự lễ thượng cờ và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.
Các người đẹp cho biết họ dậy từ 4h sáng để chuẩn bị trang phục, tự hào khi có cơ hội tham gia lễ thượng cờ, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Gạc Ma thuộc khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026.
Anh Ngô Văn Trường (vận động viên đến từ TPHCM) đã tham gia giải Tiền Phong Marathon 3 lần liên tiếp. Anh cho biết từ lần đầu ở Phú Yên (cũ) đã thấy rất sôi động, hấp dẫn nên anh quyết định tham gia tiếp mùa giải ở Quảng Trị và lần này tại Khánh Hòa.
Nam vận động viên nói anh ấn tượng với Tiền Phong Marathon khi giải được tổ chức ở những địa điểm, cung đường ấn tượng, có ý nghĩa. Mặt khác, không khí của giải Tiền Phong Marathon khác hẳn những giải khác khi diễn ra rất sôi động, ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo ở nhiều khâu khác nhau.
“Tôi còn ấn tượng khi giải năm nào cũng tổ chức lễ thượng cờ. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, linh thiêng, tạo cho vận động viên có động lực và nhớ lại quá khứ hào hùng của đất nước trước khi thi đấu”, anh Trường chia sẻ.
Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc diễn ra lúc 7h sáng 28/3, mở màn cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
Hơn 6h, bình minh ló rạng trên mặt biển, mọi công tác tổ chức Lễ thượng cờ đặc biệt tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã sẵn sàng. Đây là một trong những nội dung quan trọng, mang ý nghĩa chính trị - tinh thần đặc biệt trong khuôn khổ giải đấu.
Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa) khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017, gồm các công trình chính: quảng trường, cụm tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, công viên Hòa Bình, bảo tàng ngầm, mộ gió… Khu tưởng niệm được xây dựng bằng sự đóng góp của đoàn viên công đoàn, người lao động, doanh nghiệp, nhân dân và kiều bào ở nước ngoài, không sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước. Trong không gian trưng bày ngầm thuộc khuôn viên khu tưởng niệm, có nhiều tư liệu lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Khu trưng bày cũng cung cấp thông tin về sự kiện ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc…
Tại buổi lễ, lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 cũng sẽ được trải ra tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma trong màn tôn vinh lá cờ Tổ quốc - một nghi thức đặc biệt trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong.
Đây không chỉ là một biểu tượng, mà là kết tinh của lịch sử, của lòng yêu nước và của biết bao hy sinh thầm lặng qua các thế hệ. Màu đỏ là màu của máu, của ý chí và của khát vọng. Ngôi sao vàng là hình ảnh của sự đoàn kết, của niềm tin và của tương lai dân tộc.
Từ Gạc Ma của năm 1988 đến quảng trường Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay, lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng, mà là nơi gửi gắm ký ức về những người đã ngã xuống, là nơi kết tinh của lòng yêu nước, của ý chí và của niềm tin qua bao thế hệ. Trong không gian này, lá cờ Tổ quốc vẫn tiếp tục được trao lại - từ quá khứ đến hiện tại - như một lời nhắc nhở giản dị mà sâu sắc: Chúng ta đang cùng nhau gìn giữ một điều thiêng liêng, bằng tất cả lòng thành kính và niềm tự hào dân tộc.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ phát biểu chào mừng các đại biểu, khách mời, các đoàn thể thao, vận động viên, quần chúng nhân dân đến với Khánh Hòa và dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026. Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức, sẽ phát biểu, tuyên bố khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67 - năm 2026.
Lễ tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Những người nằm lại phía chân trời không chỉ để nhắc lại một sự kiện lịch sử, mà còn để nối dài sợi dây ký ức, để cùng nhau thắp lên ký ức ấy bằng lòng biết ơn, bằng sự thành kính, và bằng niềm tự hào về những người con đất Việt đã hóa thân vào biển trời để Tổ quốc mãi bình yên.
Ngay sau Lễ tưởng niệm, tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma sẽ diễn ra Lễ thượng cờ. Đây không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta.
Càng đặc biệt hơn, khi lá cờ Tổ quốc bắt đầu được kéo lên giữa Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, từ nơi đầu sóng ngọn gió - Đảo Trường Sa - hình ảnh lễ chào cờ của quân và dân trên đảo hưởng ứng Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, sẽ được chiếu trên màn hình trung tâm. Khoảng cách địa lý có thể xa, nhưng trong khoảnh khắc này, đất liền và biển đảo đang cùng chung một nhịp tim - cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng thân yêu.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Những người nằm lại phía chân trời trong Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại Gạc Ma (Quần đảo Trường Sa - nay là Đặc khu Trường Sa) trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc cách đây 38 năm (14/3/1988-14/3/2026).