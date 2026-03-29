Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong quảng bá hình ảnh Khánh Hoà thân thiện, năng động, giàu tiềm năng

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhìn nhận: Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 không chỉ đạt chất lượng về chuyên môn mà còn góp phần gắn kết thể thao với văn hóa du lịch, qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh với Khánh Hòa thân thiện, năng động giàu tiềm năng...

Sáng 29/3, tại Quảng trường 2/4, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67 – năm 2026 tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các vận động viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi, quyết liệt và đầy cảm xúc, Giải vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên.

Ông Nguyễn Long Biên thông tin, với vai trò là địa phương đăng cai, đồng tổ chức cùng báo Tiền Phong, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đảm bảo giải được tổ chức một cách an toàn, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận: Giải đấu năm nay không chỉ đạt chất lượng về chuyên môn mà còn góp phần gắn kết thể thao với văn hóa du lịch, qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh với Khánh Hòa thân thiện, năng động giàu tiềm năng, khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, các nhà tài trợ cùng các lực lượng đã phối hợp tổ chức thành công giải; ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, góp phần tạo nên một kỳ giải an toàn, chuyên nghiệp và giàu ấn tượng”, ông Nguyễn Long Biên nói.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, góp phần làm nên thành công của giải hôm nay là những nỗ lực bền bỉ của các vận động viên. Ông Biên gửi lời chúc mừng các vận động viên đã đạt được thành tích xuất sắc, đồng thời biểu dương tinh thần thi đấu đầy quyết tâm của tất cả các vận động viên tham gia.

“Giải đấu khép lại nhưng những giá trị tích cực sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tỉnh Khánh Hòa mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan trung ương, các tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn trên tất cả các lĩnh vực về thể thao, văn hóa và du lịch, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”, ông Biên nói thêm, gửi lời chúc các vận động viên tiếp tục chinh phục những giới hạn mới, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, hy vọng, từ Khánh Hòa hôm nay, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục được lan tỏa trên mỗi chặng đường phát triển của đất nước.