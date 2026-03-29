Hoàng Nguyên Thanh: Tượng đài bền bỉ bảy lần liên tiếp vô địch Tiền Phong Marathon

TPO - Trên cung đường đầy nắng gió của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, cái tên Hoàng Nguyên Thanh một lần nữa vang lên ở vị trí cao nhất. Không còn là bất ngờ, nhưng vẫn luôn khiến người ta phải ngả mũ: Chức vô địch thứ 7 liên tiếp - một kỳ tích của ý chí, đẳng cấp và sự bền bỉ hiếm có trong lịch sử giải đấu.

Biểu tượng của sự thống trị

Ngay từ những km đầu tiên, Hoàng Nguyên Thanh đã chủ động thiết lập nhịp chạy quen thuộc: đều, chắc và đầy tính toán. Giữa sự bám đuổi quyết liệt của các đối thủ, trong đó có Phạm Ngọc Phan dẫn trước ở nhiều km đầu, chân chạy Bình Phước vẫn giữ được sự lạnh lùng đáng sợ, từng bước bào mòn đối thủ bằng nền tảng thể lực vượt trội và kinh nghiệm dày dạn.

Bước ngoặt đến ở nửa sau chặng đua, khi anh bắt đầu tăng tốc, vượt qua chướng ngại phí trước. Không cần một cú bứt phá quá dữ dội, Hoàng Nguyên Thanh chọn cách “siết” nhịp độ, kéo giãn khoảng cách một cách âm thầm nhưng hiệu quả. Từ đó, cuộc đua dần trở thành màn độc diễn quen thuộc, nơi nhà vô địch tự viết tiếp câu chuyện của chính mình.

Khoảnh khắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 22 phút 19 giây, Hoàng Nguyên Thanh như thường lệ, giơ hai tay lên tận hưởng và nở nụ cười nhẹ, như cách một người đã quá quen với đỉnh vinh quang. Nhưng phía sau sự điềm tĩnh ấy là hành trình khổ luyện, là những buổi tập dài trong im lặng, là sự hy sinh mà không phải ai cũng nhìn thấy.

HCV Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên có chủ

Bảy lần liên tiếp vô địch Tiền Phong Marathon, con số không chỉ nói về thành tích, mà còn là biểu tượng của sự thống trị. Trong một môn thể thao khắc nghiệt như marathon, nơi tuổi tác và thể lực luôn là giới hạn, việc duy trì đỉnh cao qua từng năm là điều gần như không tưởng. Nhưng Hoàng Nguyên Thanh đã biến điều không tưởng ấy thành hiện thực.

Sau SEA Games 33 vào cuối năm ngoái, Hoàng Nguyên Thanh thẳng thắn thừa nhận việc không lọt top ba là một thất bại. Kể từ đó, anh “bế quan tỏa cảng”, gần như không còn xuất hiện ở các giải phong trào như trước, để toàn tâm toàn ý hướng đến Tiền Phong Marathon 2026, giải đấu quan trọng nhất trong năm.

Chiến thắng tại Tiền Phong Marathon 2026 không chỉ giúp anh giải tỏa áp lực, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế số một trên đường chạy dài quốc nội – một vị trí gần như không thể thay thế. Đặc biệt hơn, Thanh còn mang về tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc danh giá đầu tiên cho Đoàn Đồng Nai. Tại vạch đích, anh được lãnh đạo địa phương cùng gia đình chào đón trong niềm tự hào và xúc động.

Giữa những bước chân không ngừng nghỉ trên cung đường ven biển Khánh Hòa, người yêu thể thao nhận ra rõ hơn bao giờ hết hình ảnh của một “chiến binh thầm lặng”, người không chỉ chạy để chiến thắng, mà còn để chinh phục chính mình.

Và khi ánh bình minh rực rỡ phủ lên vạch đích, Hoàng Nguyên Thanh vẫn ở đó, bền bỉ, kiêu hãnh và không thể thay thế.