Nguyễn Trung Cường có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Quân đội

Trọng Đạt - Trọng Quân - Đức Nguyễn - Như Ý - Vĩnh Xuân
TPO - Nguyễn Trung Cường tạo nên màn ra mắt không thể ấn tượng hơn trong màu áo Quân đội khi đầu tiên đích cự ly 21km tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

Tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, cái tên Nguyễn Trung Cường một lần nữa trở thành tâm điểm, nhưng lần này mang theo một dấu mốc đặc biệt: Màn ra mắt trong màu áo Quân đội.

Trên cung đường ven biển Nha Trang rực nắng và gió, người hâm mộ lại chứng kiến hình ảnh quen thuộc, Trung Cường bứt lên từ rất sớm và nhanh chóng thiết lập thế dẫn đầu cũng như duy trì vị trí ấy cho đến vạch đích.

Trung Cường trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2026.

Anh cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 9 phút 23 giây, hoàn tất một cuộc đua mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi mà tốc độ, bản lĩnh và sự ổn định được phô diễn trọn vẹn.

Thành tích tốt nhất của Trung Cường ở cự ly này là 1 giờ 6 phút 18 giây (1:06:18), tại giải bán marathon quanh Hồ Tây vào tháng 4/2025. Con số này thậm chí còn vượt qua kỷ lục quốc gia 1:06:38 của Hoàng Nguyên Thanh tới 20 giây.

Chiến thắng tại Khánh Hòa cũng đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Trung Cường thống trị Tiền Phong Marathon. Năm 2024 tại Phú Yên, anh vô địch với thời gian 1:08:13 (pace 3:14). Một năm sau, tại Quảng Trị, anh bảo vệ thành công ngôi vương với thành tích 1:07:16 (pace 3:11).

Trung Cường mới hoàn tất việc chuyển từ đơn vị Hà Tĩnh sang Quân đội từ đầu tháng 3/2026. Chính vì vậy, anh tham dự giải đấu lần này chủ yếu với mục tiêu “kiểm tra thành tích”, không tranh chấp huy chương theo quy định.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi giá trị của màn trình diễn. Ngược lại, đây chính là lời khẳng định đanh thép cho sự hòa nhập nhanh chóng và phong độ ổn định của Trung Cường trong môi trường mới.

Trọng Đạt - Trọng Quân - Đức Nguyễn - Như Ý - Vĩnh Xuân
Xem thêm

Cùng chuyên mục