Tuyển Ukraine bị trộm ghé thăm khi đá vòng play-off World Cup 2026

TPO - Đội tuyển Ukraine vừa nhận cú sốc khi tham dự vòng play-off World Cup 2026. Họ bị trộm ghé thăm và lấy đi nhiều đồ đạc có giá trị. Có thể nói, đội tuyển này vừa “gấp đôi nỗi buồn”.

Sự việc vừa được công bố dù nó đã xảy ra cách đây vài ngày. Trong lúc đội tuyển Ukraine đang tập luyện tại quê nhà để chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển tại bán kết play-off World Cup 2026, họ đã trở thành nạn nhân của nhóm đạo chích. Khi phần lớn các thành viên đội tuyển ở bên ngoài thì những tên trộm đã lẻn vào phòng. Chúng lấy đi nhiều tài sản có giá trị, bao gồm tiền mặt, đồng hồ và đồ xa xỉ trị giá hàng nghìn euro.

Trợ lý huấn luyện viên Alberto Bosch là một trong số những người bị ảnh hưởng khi ông mất 1.800 euro. Theo các trang tin địa phương, vụ việc khiến một số cầu thủ bị sốc. Không kể tới tiền bạc, nhiều người bực bội vì mất những đồ dùng cá nhân quan trọng trước khi họ lên đường đến Tây Ban Nha để đối đầu với Thụy Điển.

Thậm chí nó cũng ảnh hưởng đến sự tập trung tinh thần của đội trước trận play-off quan trọng. Nhà báo Ukraine, Igor Burbas, tiết lộ: "Trước chuyến đi đến Valencia, Tây Ban Nha, đội tuyển quốc gia đã bị trộm. Vụ việc xảy ra tại khách sạn khi họ không ở trong phòng. Những kẻ lạ mặt đã đột nhập vào phòng và lấy mất tài sản của các cầu thủ cũng như ban huấn luyện.

Chúng đã lấy trộm tiền, hàng hóa xa xỉ gồm những chiếc đồng hồ trị giá hàng nghìn euro. Thử hỏi sau vụ việc đó, tinh thần của đội tuyển sẽ như thế nào?".

Hệ quả là khi bước vào trận đấu tại Valencia, Ukraine đã để thua 1-3 trong ngày Viktor Gyokeres tỏa sáng. Bàn thua đầu tiên, không ai kèm chân sút Arsenal để Viktor Gyokeres đệm lòng từ cự ly 1 mét. Bàn thứ 2, các hậu vệ Ukraine lúng túng để Viktor Gyokeres nhập thành cứa lòng và bàn thứ 3 là cú đá penalty thành công. Cuối trận khi mọi thứ đã an bài, Ukraine mới ghi được bàn danh dự. Họ chấp nhận tan vỡ giấc mơ World Cup 2026 còn Thụy Điển sẽ vào chung kết play-off với Ba Lan.

Cơ quan chức năng Ukraine đang điều tra vụ việc, nhưng chắc chắn những gì xảy ra là một trong những lý do dẫn tới việc đội tuyển Ukraine không thi đấu tốt và thua Thụy Điển 1-3.