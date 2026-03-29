Không khí sôi động trên đường chạy Khánh Hoà

TPO - Giữa cái nắng rực rỡ và tiếng sóng của phố biển Nha Trang, hơn 12.000 vận động viên đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về tinh thần thể thao tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026
Không khí cổ vũ kéo dài suốt các cung đường, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa vào dòng người cổ vũ, tạo nên không khí náo nhiệt ngay từ đầu ngày.
Trên đường chạy, vận động viên thể hiện nhiều trạng thái khác nhau. Ở các cự ly dài, nhiều người giữ nhịp ổn định, tập trung duy trì tốc độ, trong khi ở các cự ly ngắn hơn, không ít người tranh thủ vẫy tay, giao lưu với khán giả hai bên đường.
Nhiều người lần đầu tham gia cho biết, họ đang tận hưởng không khí và nỗ lực hoàn thành cự ly.
Lực lượng tình nguyện viên được bố trí dày đặc tại các điểm tiếp nước và dinh dưỡng. Họ liên tục phát nước, hướng dẫn lộ trình, nhắc nhở an toàn và hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.
Ban tổ chức cho biết công tác đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông và hỗ trợ y tế đang được triển khai đồng bộ trong suốt thời gian diễn ra giải. Sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, tình nguyện viên và người dân giúp đường chạy duy trì ổn định.