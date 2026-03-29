Du khách quốc tế nhún nhảy ở đại tiệc âm nhạc tại Nha Trang

TPO - Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật “Đón ánh bình minh”, phần II mang tên Lễ hội Bình minh đã mang đến không gian âm nhạc sôi động tại Quảng trường 2 tháng 4, thu hút đông đảo vận động viên, người dân và du khách trong nước, quốc tế. Những tiết mục trẻ trung, giàu năng lượng đã góp phần khuấy động không khí trước giờ xuất phát của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

Khách nước ngoài nhún nhảy theo điệu nhạc

Đông đảo du khách quốc tế nhanh chóng hòa mình vào không gian ngập tràn âm nhạc, văn hóa và thời trang tại Quảng trường 2 tháng 4. Không ít người hào hứng nhún nhảy theo từng giai điệu, liên tục vỗ tay, cổ vũ cho các nghệ sĩ và người đẹp trên sân khấu. Tất cả tạo nên “bữa tiệc” nghệ thuật sống động, âm nhạc trở thành cầu nối xóa nhòa mọi khoảng cách ngôn ngữ.

Ngay từ buổi tổng duyệt của đêm nhạc Đón ánh bình minh, khu vực quảng trường đã thu hút nhiều du khách nước ngoài. Họ nán lại đến tận khuya, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian rực rỡ của phố biển Nha Trang.

Rubik Band “đốt nóng” sân khấu bằng loạt ca khúc sôi động

Mở màn cho phần II của đêm nhạc Đón ánh bình minh là sự xuất hiện của Rubik Band với phong cách trình diễn trẻ trung, giàu năng lượng. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, ban nhạc đã nhanh chóng khuấy động không gian quảng trường bằng loạt ca khúc như Sắc màu, Phố biển, Ngựa ô thương nhớ và La Bamba.

Không khí tại Quảng trường 2/4 nhanh chóng được “làm nóng” khi đông đảo khán giả, trong đó có nhiều du khách quốc tế, hòa mình theo âm nhạc. Đáng chú ý, một ca khúc tiếng Nga được ban nhạc trình diễn đã tạo nên điểm nhấn thú vị. Nhiều khán giả phía dưới sân khấu thích thú nhún nhảy, tương tác theo từng nhịp điệu sôi động, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội rộn ràng.

Màn trình diễn được đông đảo khán giả dõi theo.

Lưu Hiền Trinh kết nối khán giả

Tiếp nối mạch chương trình, ca sĩ Lưu Hiền Trinh xuất hiện, mang đến không gian âm nhạc giàu cảm xúc. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, nữ ca sĩ đã biểu diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, trong khuôn khổ Lễ tưởng niệm và Lễ thượng cờ của giải đấu.

Bước ra từ các cuộc thi âm nhạc, Lưu Hiền Trinh ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, kỹ thuật ổn định và phong cách biểu diễn trẻ trung. Trong đêm nhạc, cô lần lượt thể hiện các ca khúc Lắng nghe con tim, Cháy, Niềm tin trong ta. Các tiết mục mang đến giai điệu sôi động đến cao trào, duy trì sức nóng của chương trình.

Bên cạnh phần trình diễn, nữ ca sĩ cũng dành thời gian giao lưu cùng khán giả, tạo nên không khí gần gũi và cởi mở. Sau đó, ca sĩ tiếp tục với các ca khúc quen thuộc như Một đóa hồng của Hoàng Tôn và Việt Nam ơi của Minh Beta, góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc đa sắc.

Với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ và những tiết mục giàu năng lượng, góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, tiếp thêm động lực cho các vận động viên trước giờ xuất phát.