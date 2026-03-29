Nhận định Colombia vs Pháp, 02h00 ngày 30/03: Sự nghiêm túc của Gà trống

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Colombia vs Pháp, giao hữu FIFA Days - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đối với cả hai bên, cuộc gặp gỡ này mang ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup. Do đó, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào lối chơi cường độ cao và sự nghiêm túc từ cả hai đội.

Nhận định trước trận đấu Colombia vs Pháp

Có khả năng rất cao World Cup sắp tới sẽ là giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp. Sau 14 năm để Deschamps dẫn dắt Les Bleus, ban lãnh đạo liên đoàn đang cân nhắc một sự chuyển giao thế hệ phù hợp.

Các học trò của Deschamps đang cho thấy sự nghiêm túc tối đa ở giải đấu cuối cùng gắn bó với người thầy. Tại vòng loại World Cup, họ đứng đầu bảng với 5 trận thắng và 1 trận hòa, bỏ xa đội thứ 2 là Ukraine tới 6 điểm. Thống kê hiệu suất trung bình cho thấy họ ghi được 2,67 bàn thắng mỗi trận và chỉ để thủng lưới 0,67 bàn mỗi trận. Con số rất ấn tượng.

Trong đợt tập trung quốc tế tháng 3, Pháp tiếp tục chơi hết mình ở trận giao hữu. Khi đối đầu với Brazil, dù thiếu người nhưng Pháp vẫn giành chiến thắng 2-1. Trận đấu đỉnh cao này đã không làm người hâm mộ thất vọng. Mặc dù đội bóng của Carlo Ancelotti chiếm ưu thế trong một số thời điểm của trận đấu, song Les Bleus vẫn là ông chủ thực sự của cuộc chơi.

Họ tận dụng tốt các cơ hội và kiểm soát trận đấu theo ý mình. Chiến thắng vừa qua giúp Les Bleus kéo dài chuỗi trận bất bại lên 8. Đội bóng của Didier Deschamps tạo được đà thắng lợi kể từ thất bại trước Tây Ban Nha tại Nations League và đang duy trì vị thế tốt trước khi bước vào giải đấu mùa hè.

Phong độ, lịch sử đối đầu Colombia vs Pháp

Colombia bị đánh giá thấp hơn. Nhưng họ vẫn sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ tài năng và những ngôi sao toàn cầu. Luis Diaz, ngôi sao nổi bật của Bayern Munich, là minh chứng khi anh có thành tích ấn tượng gồm 15 bàn thắng và 11 pha kiến ​​tạo trong 25 lần ra sân tại Bundesliga. Bên cạnh đó là trung vệ Davide Sanchez hay James Rodriguez, người vẫn đóng vai trò là nhạc trưởng của Colombia.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nestor Lorenzo, Colombia đang tích cực chuẩn bị cho World Cup bằng cách tham gia các trận giao hữu với các đội tuyển quốc gia mạnh. Mới đây, đội tuyển này đã có trận giao hữu với Croatia (thua 1-2). Mặc dù chiếm ưu thế về thế trận, nhưng những pha xử lý cá nhân xuất sắc của đối phương và một số sai lầm về vị trí của đội bóng đã dẫn đến thất bại cho đại diện Nam Mỹ.

Trận thua vừa qua một lần nữa cho thấy Colombia chưa giải được bài toán khó là không thua các đội trong Top 10 BXH FIFA. 6 trận đấu gần nhất gặp các đội trong nhóm 10 cái tên mạnh nhất thế giới, Colombia chỉ thắng 1, còn lại là 2 trận hòa, 3 trận thua. Trận này xem ra cũng không có ngoại lệ, nhất là khi người Pháp sẽ rất nghiêm túc với trận đấu.

Đội hình dự kiến Colombia vs Pháp

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Cabal; Lerma, Rios; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez

Pháp: Maignan; Kalulu, Konate, Lacroix, Digne; Kante, Rabiot; Olise, Cherki, Ekitike; Mbappe

Dự đoán tỷ số: Colombia 0-2 Pháp

