Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ngọc Hoa và tấm HCB quý hơn vàng

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Trong thể thao, đôi khi những chiếc huy chương, những chỉ số thành tích trong đồng hồ thể thao cho thấy bạn đã đạt được hoặc vượt ngưỡng bản thân là thành quả lớn lao của sự cố gắng, bản lĩnh và nỗ lực tập luyện lại không phải là điều quan trọng nhất..."

Hoàng Thị Ngọc Hoa trong nỗ lực ở những mét cuối cự ly marathon giải VĐQG Marathon-báo Tiền Phong 2026

"Điều quan trọng là bạn đã đi đến đích thế nào, đã vượt qua muôn vàn trở ngại và cả đau đớn ra sao. Hạnh phúc ở hành trình chứ không phải đích đến, ai đó đã nói thế, và điều đó luôn đúng".

Đây là những dòng chia sẻ của nhà báo Trương Anh Ngọc khi chứng kiến nỗ lực về đích của Hoàng Thị Ngọc Hoa trên đường đua 42.195km giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong 2026 vừa diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hoà).

Đường đua Nha Trang phẳng, đảm bảo chất lượng nhưng gió biển là một thách thức lớn với các VĐV, bên cạnh một số cung đường dốc. Từng 4 lần vô địch giải Tiền Phong Marathon, Ngọc Hoa cũng là gương mặt dày dạn kinh nghiệm của điền kinh Việt Nam.

Nhưng cuộc đua marathon chưa bao giờ dễ dàng, nếu không muốn nói là nội dung khắc nghiệt bậc nhất của điền kinh. Đối thủ của Hoàng Thị Ngọc Hoa như Phạm Thị Hồng Lệ, Lê Thị Tuyết đều mang tầm vóc khu vực.

Khi còn cách đích khoảng 30m, Ngọc Hoa loạng choạng như gần kiệt sức. Cô đã ngã xuống vẫn rướn người lết người vượt qua vạch đích để giành HCB. Đấy là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67.

Đấy là chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và tinh thần không từ bỏ trước khó khăn. Thể thao đẹp không chỉ bởi nó là cuộc đua của những người mạnh mẽ nhất. Tấm HCV là biểu tượng của người chiến thắng.

Thể thao còn đẹp bởi khả năng lan toả các giá trị tích cực tới cộng đồng. Ở góc độ này, tấm HCB của Hoàng Thị Ngọc Hoa có giá trị như vàng mười.

#Giải Vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong #Hoàng Thị Ngọc Hoa #Phạm Thị Hồng Lệ #Nha Trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục