Ngọc Hoa và tấm HCB quý hơn vàng

TPO - "Trong thể thao, đôi khi những chiếc huy chương, những chỉ số thành tích trong đồng hồ thể thao cho thấy bạn đã đạt được hoặc vượt ngưỡng bản thân là thành quả lớn lao của sự cố gắng, bản lĩnh và nỗ lực tập luyện lại không phải là điều quan trọng nhất..."

Hoàng Thị Ngọc Hoa trong nỗ lực ở những mét cuối cự ly marathon giải VĐQG Marathon-báo Tiền Phong 2026

"Điều quan trọng là bạn đã đi đến đích thế nào, đã vượt qua muôn vàn trở ngại và cả đau đớn ra sao. Hạnh phúc ở hành trình chứ không phải đích đến, ai đó đã nói thế, và điều đó luôn đúng".

Đây là những dòng chia sẻ của nhà báo Trương Anh Ngọc khi chứng kiến nỗ lực về đích của Hoàng Thị Ngọc Hoa trên đường đua 42.195km giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong 2026 vừa diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hoà).

Đường đua Nha Trang phẳng, đảm bảo chất lượng nhưng gió biển là một thách thức lớn với các VĐV, bên cạnh một số cung đường dốc. Từng 4 lần vô địch giải Tiền Phong Marathon, Ngọc Hoa cũng là gương mặt dày dạn kinh nghiệm của điền kinh Việt Nam.

Nhưng cuộc đua marathon chưa bao giờ dễ dàng, nếu không muốn nói là nội dung khắc nghiệt bậc nhất của điền kinh. Đối thủ của Hoàng Thị Ngọc Hoa như Phạm Thị Hồng Lệ, Lê Thị Tuyết đều mang tầm vóc khu vực.

Khi còn cách đích khoảng 30m, Ngọc Hoa loạng choạng như gần kiệt sức. Cô đã ngã xuống vẫn rướn người lết người vượt qua vạch đích để giành HCB. Đấy là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67.

Đấy là chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và tinh thần không từ bỏ trước khó khăn. Thể thao đẹp không chỉ bởi nó là cuộc đua của những người mạnh mẽ nhất. Tấm HCV là biểu tượng của người chiến thắng.

Thể thao còn đẹp bởi khả năng lan toả các giá trị tích cực tới cộng đồng. Ở góc độ này, tấm HCB của Hoàng Thị Ngọc Hoa có giá trị như vàng mười.