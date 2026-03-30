GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MARATHON - BÁO TIỀN PHONG LẦN THỨ 67:

Hoa hậu, á hậu và người đẹp đón bình minh giữa phố biển Nha Trang

Trạch Dương - Hồng Vĩnh

TPO - Hơn 12.000 vận động viên hội tụ tại Nha Trang, Khánh Hòa tranh tài ở Giải Vô địch Quốc gia Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 67. Sự xuất hiện của dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng.

Ngày cuối tuần tại Nha Trang Khánh Hòa, Giải Vô địch Quốc gia Marathon báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 chính thức diễn ra, thu hút hơn 12.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham dự.
Dàn người đẹp của Hoa hậu Việt Nam cũng hòa vào đường chạy. Dàn hoa hậu, á hậu và người đẹp Hoa hậu Việt Nam xuất hiện nổi bật. Từ 5h sáng, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi cùng các người đẹp như Đinh Hoàng Linh Đan, Phạm Thùy Dương, Nguyễn Phương Nhi đã có mặt tại khu vực xuất phát để trực tiếp cổ vũ, giao lưu với các vận động viên.
Hoa hậu Đặng Ngọc Hân cho biết với cô, Tiền Phong Marathon không phải là sự kiện xa lạ, nhưng lần trở lại này mang ý nghĩa đặc biệt hơn. “Tôi vốn duy trì việc tập luyện thể thao, nhưng có một khoảng thời gian dài phải tạm dừng vì mang thai và chăm em bé. Khi quay lại với giải chạy, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân, không chỉ về thể lực mà còn ở sức khỏe tinh thần”, cô chia sẻ.
Các người đẹp như Linh Đan, Thùy Dương, Phương Nhi cũng có những cảm nhận riêng khi trở thành một phần của Tiền Phong Marathon. Đại sứ Thể thao và Thời trang Linh Đan cho biết cô nhận ra thể thao không chỉ là câu chuyện của thể lực, mà còn là thói quen được xây dựng qua thời gian.
Những ngày đáng nhớ tại phố biển Nha Trang, Linh Đan cảm nhận rõ hơn bao giờ hết bầu không khí thể thao căng tràn. Hình ảnh của vùng đất Khánh Hòa năng động, mến khách cũng khiến Đinh Hoàng Linh Đan lưu luyến. Đại sứ Phạm Thùy Dương nhận ra sự kết nối đặc biệt từ hàng chục nghìn vận động viên khắp mọi miền Tổ quốc. “Ở đây có rất nhiều người không quen biết, nhưng họ có thể trò chuyện, động viên nhau rất tự nhiên”, Thùy Dương nói.
Các người đẹp chạy đồng hành cùng các đơn vị, đối tác gắn bó lâu dài với Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, trong đó có HDBank, Herbalife...
Niềm vui của hoa, á hậu trên đường chạy. Á hậu Châu Anh cho biết cô rèn thể lực từ nhiều ngày trước giải chạy. Châu Anh khâm phục sức bền của hơn 12.000 vận động viên tại Tiền Phong Marathon, hạnh phúc khi trở thành một phần của giải chạy.
Á hậu Vân Nhi hào hứng khi được chạy giữa nắng, gió Nha Trang.
Trong chuyến đi Khánh Hòa, Hoa hậu Đặng Ngọc Hân mời thêm bố mẹ đồng hành. Người đẹp dành tình cảm đặc biệt cho Tiền Phong Marathon và coi đây là dịp để đại gia đình gắn kết, có thêm kỷ niệm đẹp.
Từ những trải nghiệm thực tế, các người đẹp đều cho rằng việc họ có mặt tại giải có ý nghĩa lớn. Sự đồng hành này cần được duy trì lâu dài để góp phần lan tỏa tinh thần thể thao tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
