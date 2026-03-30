Hoa hậu, á hậu mặc xuyên thấu đổ bộ thảm xanh

TPO - Tối 29/3, thảm xanh chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 quy tụ dàn hoa hậu, á hậu đình đám, tạo nên “bữa tiệc nhan sắc” trước giờ G.
Tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 tối 29/3, Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện trên thảm xanh với vai trò khách mời đặc biệt, thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Cô là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022. Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73.
Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện cùng bố. Người đẹp diện đầm cúp ngực đính kết cầu kỳ, kết hợp phần tà váy lớn tạo hiệu ứng bồng bềnh. Thiết kế giúp Ý Nhi tôn lên vóc dáng thanh mảnh và vẻ ngoài nữ tính. Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Ý Nhi trải qua nhiệm kỳ nhiều biến động. Những tranh cãi xoay quanh phát ngôn và đời sống cá nhân từng khiến cô trở thành tâm điểm dư luận trong thời gian dài. Tuy nhiên, người đẹp dần lấy lại hình ảnh khi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và thiện nguyện, hướng đến sự trưởng thành hơn trước khi bước ra đấu trường quốc tế.
Hoa hậu Lương Thùy Linh lựa chọn đầm dạ hội tông champagne với thiết kế lệch vai, phần thân váy được xử lý phom cứng tạo điểm nhấn ở hông, kết hợp tà dài phía sau. Đôi chân thon dài cùng thần thái tự tin giúp cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân. Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh đại diện Việt Nam tại Miss World 2019 và vào top 12 chung cuộc.
Tại đêm chung kết, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi là một trong những khách mời nổi bật xuất hiện trên thảm xanh. Cô diện váy cut-out khoe vẻ ngoài quyến rũ.
Đáng chú ý, Huỳnh Minh Kiên - Á hậu Miss World Vietnam 2023 - sải bước trên thảm xanh cùng mẹ. Người đẹp ghi điểm với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy thu hút mọi ánh nhìn khi diện đầm xuyên thấu, kết hợp áo choàng viền lông xanh nổi bật. Thiết kế mang hơi hướm high fashion, tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhờ sự tương phản giữa chất liệu mỏng nhẹ và phần áo choàng bồng bềnh.
Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh gây chú ý khi diện đầm xuyên thấu, thiết kế cúp ngực tôn vòng một, được đính kết cầu kỳ trên nền chất liệu ánh kim. Bộ trang phục giúp người đẹp khoe trọn đường cong, đồng thời tạo hiệu ứng bắt sáng nổi bật trên thảm xanh.
Á hậu Ngọc Hằng mang đến hình ảnh nền nã với đầm xuyên thấu kín cổ kết hợp kiểu tóc búi cao. Thiết kế sử dụng chất liệu mỏng nhẹ, đính kết tinh tế, tạo hiệu ứng bay bổng nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.
Nguyễn Ngọc Kiều Duy cũng lựa chọn phong cách tương tự với đầm xuyên thấu, cúp ngực, khoe vóc dáng thanh mảnh. Thiết kế giúp người đẹp nổi bật với vẻ ngoài quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế nhờ cách xử lý chất liệu và chi tiết đính kết.
Á hậu La Ngọc Phương Anh xuất hiện nổi bật với đầm ren 3D, họa tiết hoa bản lớn. Thiết kế mang hơi hưm cổ điển nhưng được xử lý hiện đại, giúp người đẹp toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng.
Nguyễn Thị Thu Ngân - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 - xuất hiện gợi cảm với váy xuyên thấu đính đá, thiết kế cúp eo tôn vòng hai. Điểm nhấn của tổng thể là chiếc khăn voan trùm đầu cùng tông màu, tạo hiệu ứng mềm mại nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng.
Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025 Lê Thu Trà lựa chọn thiết kế cúp ngực, xẻ đùi cao, tôn đôi chân dài và vóc dáng cân đối. Đường cắt táo bạo kết hợp chất liệu mềm mại giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa hiện đại, giúp người đẹp nổi bật trên thảm xanh.