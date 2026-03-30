Cận nhan sắc cô gái 23 tuổi đang được chia sẻ khắp mạng xã hội

TPO - Vượt qua gần 50 đối thủ, Phan Phương Oanh - sinh năm 2003 tại Hà Nội - trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.
Trước đêm chung kết, Phan Phương Oanh ghi dấu ấn khi vào top 5 Người đẹp thời trang, top 4 Người đẹp bản lĩnh.
Người đẹp từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng danh hiệu Người đẹp biển.
Phan Phương Oanh có trình độ tiếng Anh IELTS 7.5, tiếng Trung ở mức HSK 3. Cô tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế - Đại học Kinh tế quốc dân với điểm GPA 3.63/4.0.
Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi - cho biết thêm gần như 100% giám khảo đồng thuận kết quả Phan Phương Anh đạt ngôi vị cao nhất. Cô sẽ kế nhiệm Bảo Ngọc, đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới năm 2027.