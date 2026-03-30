Cận nhan sắc cô gái 23 tuổi đang được chia sẻ khắp mạng xã hội

Ngọc Ánh - Trạch Dương

TPO - Vượt qua gần 50 đối thủ, Phan Phương Oanh - sinh năm 2003 tại Hà Nội - trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam diễn ra tối 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), với màn tranh tài của 47 thí sinh. Trải qua các vòng tranh tài, Phan Phương Oanh trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.
Khoảnh khắc đăng quang của Phan Phương Oanh trong đêm chung kết kéo dài tới nửa đêm.
Phan Phương Oanh sinh năm 2003, tại Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,73 m. Từ đầu cuộc thi, cô là ứng viên được đánh giá cao nhờ nhan sắc xinh đẹp, nền tảng học vấn tốt.
Trong phần thi bikini, Phương Oanh khoe hình thể đẹp với chiều cao 1,73 m.
Phan Phương Oanh nổi bật trong phần thi bikini ở đêm chung khảo diễn ra hôm 25/3.
Trước đêm chung kết, Phan Phương Oanh ghi dấu ấn khi vào top 5 Người đẹp thời trang, top 4 Người đẹp bản lĩnh.
Người đẹp từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng danh hiệu Người đẹp biển.
Phan Phương Oanh có trình độ tiếng Anh IELTS 7.5, tiếng Trung ở mức HSK 3. Cô tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế - Đại học Kinh tế quốc dân với điểm GPA 3.63/4.0.
Tân hoa hậu sinh năm 2003 sở hữu hai học bổng khuyến khích học tập của Đại học Kinh tế quốc dân.
Khi còn là sinh viên, Phương Oanh giữ vị trí đại sứ truyền thông của các sự kiện và chương trình tình nguyện do sinh viên tổ chức Global Volunteer - AIESEC, Bản lĩnh Marketer, Nghệ Rối. Cô còn là cựu chủ tịch CLB Phan Đình Phùng Dance Club.
Phan Phương Oanh giành chiến thắng Miss World Vietnam 2025 nhờ phần thể hiện ấn tượng. Ở phần thi ứng xử của top 6, Phan Phương Oanh nhận câu hỏi từ Hoa hậu Tiểu Vy: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam về điều gì?". Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 có câu trả lời khá thuyết phục. Phương Oanh mong bạn bè quốc tế nhớ đến quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và một tương lai đầy khát vọng của đất nước. Phan Phương Oanh cũng bày tỏ tin tưởng nguồn lực là thế hệ trẻ bản lĩnh, giàu tri thức có thể làm rạng danh Việt Nam.
Chia sẻ sau đêm đăng quang, đại diện ban tổ chức cho biết tân hoa hậu nhận được sự công nhận từ 46 thí sinh khác. Trong các buổi phỏng vấn kín, có đến 40-50% thí sinh gọi tên Phương Oanh giành vương miện Miss World Vietnam 2025.
Ban tổ chức nói thêm tân hoa hậu 23 tuổi có vóc dáng đẹp, làn da nổi bật cùng sự trầm tĩnh, chừng mực. Khả năng tiếng Anh tốt giúp cô có lợi thế trong việc kết nối quốc tế. "Cô có trình độ tiếng Anh xuất sắc với IELTS 7.5. Khả năng ứng xử hay và thông minh, đây là yếu tố quan
trọng để thuyết phục ban giám khảo”, đại diện BTC nói thêm.
Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi - cho biết thêm gần như 100% giám khảo đồng thuận kết quả Phan Phương Anh đạt ngôi vị cao nhất. Cô sẽ kế nhiệm Bảo Ngọc, đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới năm 2027.
Ngọc Ánh - Trạch Dương
Xem thêm

Cùng chuyên mục