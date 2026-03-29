Á hậu Đào Hiền xin lỗi

TPO - Á hậu Đào Thị Hiền lên tiếng trước thềm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, khép lại những đồn đoán về sự vắng mặt của cô trong các hoạt động quảng bá trước đó.

Trong thư gửi ban tổ chức và khán giả, Đào Hiền cho biết cô “vui mừng và xúc động” khi nhận được lời mời tham dự đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 (Miss World Vietnam) diễn ra ngày 29/3. Với người đẹp sinh năm 2001, việc trở lại sân khấu này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là nơi đánh dấu cột mốc lớn trong thanh xuân khi cô giành danh hiệu Á hậu 1 năm 2023.

“Được trở lại Miss World Việt Nam với tôi là cảm xúc đặc biệt, bởi nơi đây đã ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thanh xuân và cũng là nơi Hiền vinh dự được chạm tay đến danh hiệu Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2023”, cô chia sẻ.

Đi cùng niềm tự hào, Đào Hiền thừa nhận bản thân “còn những thiếu sót” và chưa hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của một đương kim Á hậu trong nhiệm kỳ. Chính vì vậy, việc xuất hiện tại đêm chung kết lần này không chỉ là lời hồi đáp lời mời từ ban tổ chức, còn là cách cô khép lại nhiệm kỳ với tinh thần trách nhiệm.

Trước đó, sự im ắng của Đào Hiền trong các hoạt động truyền thông cuộc thi từng khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi. Việc tên cô không xuất hiện trong nhiều thông báo chính thức càng làm dấy lên nghi vấn về khả năng cô vắng mặt trong đêm trao vương miện. Vì vậy, chia sẻ lần này được xem như động thái chính thức, câu trả lời cho những đồn đoán kéo dài.

Đào Thị Hiền sinh năm 2001 ở Nghệ An. Trước khi trở thành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, cô từng tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 và đạt thành tích top 5.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Đào Hiền tập trung nhiều vào việc học. Cô theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và vừa tốt nghiệp loại giỏi.

Người đẹp cho biết giai đoạn tham gia cuộc thi và sau đăng quang là khoảng thời gian khó khăn nhất trong việc cân bằng giữa học tập và hoạt động bên ngoài. Dù vậy, cô vẫn kiên trì hoàn thành chương trình đại học, xem đây là nền tảng quan trọng cho tương lai.

Không dừng lại ở đó, Đào Hiền đăng ký học cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đúng với kế hoạch cô đặt ra từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Song song, cô định hướng phát triển công việc MC, tận dụng lợi thế ngoại ngữ và kinh nghiệm dẫn dắt song ngữ tại các sự kiện trước đây.

Một dấu mốc đáng chú ý khác trong hành trình hậu đăng quang là việc Đào Hiền ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2024. Tuy nhiên, cô không vượt qua vòng sơ khảo. Kết quả này khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi người đẹp từng được đánh giá có nền tảng tốt về học vấn và kỹ năng.