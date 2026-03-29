Hoa hậu

Đương kim Hoa hậu Thế giới ở sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Trang

TPO - Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata gây chú ý với hình ảnh thanh lịch trong áo dài, hội ngộ cùng Hoa hậu Ý Nhi để dự đêm chung kết Miss World Vietnam vào tối 29/3 tại TPHCM.

Hoa hậu Opal Suchata có mặt tại Việt Nam để tham dự đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra tối 29/3 tại TP.HCM. Tại sân bay, người đẹp Thái Lan nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ.
Cô lựa chọn áo dài truyền thống của Việt Nam, ghi điểm với phong thái nhẹ nhàng, gần gũi.
Đương kim Hoa hậu Thế giới trong vòng vây của fan sắc đẹp tại Việt Nam.
Đón Opal Suchata là Hoa hậu Ý Nhi. Cả hai từng cùng tranh tài tại Miss World 2025 tổ chức ở Ấn Độ.
Trong lần hội ngộ này, Ý Nhi xuất hiện rạng rỡ với áo quây, thể hiện sự thân thiết khi đồng hành cùng đương kim Hoa hậu Thế giới trong các hoạt động tại Việt Nam.
Opal Suchata, 22 tuổi, cao 1,8 m, là sinh viên ngành Luật, chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Thammasat. Cô thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung, được đánh giá cao không chỉ bởi ngoại hình mà còn ở khả năng giao tiếp và nền tảng học vấn.
Tại Miss World 2025, Opal vượt qua hơn 100 thí sinh để giành vương miện, trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu này. Chiến thắng của Opal được nhiều khán giả ủng hộ, khi cô thể hiện sự ổn định trong suốt hành trình dự thi. Trước đó, bà Julia Morley - chủ tịch Miss World - cũng đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho sự kiện.
Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 TP. HCM.
Chia sẻ trước giờ trao lại vương miện, Ý Nhi cho biết: "Hành trình đương nhiệm vừa qua là một thanh xuân rực rỡ đối với tôi. Dù khoảng thời gian này vô cùng bận rộn với lịch học tại Australia, nhưng việc được trở về Việt Nam, sải bước trên sân khấu final walk và tận tay trao lại vương miện cho tân Hoa hậu là khoảnh khắc thiêng liêng mà tôi không thể bỏ lỡ”.
