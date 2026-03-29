Ai đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam

TPO - Trước thềm đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra tối 29/3, nhiều cái tên được đánh giá có khả năng cạnh tranh vương miện nhờ sắc vóc ổn định, giữ sức nóng tên tuổi suốt cuộc đua tranh vương miện, trở thành người kế nhiệm của Hoa hậu Ý Nhi, Bảo Ngọc.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra tối 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM). Đương kim hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm - đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 74 (Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 - 2026 diễn ra ở Việt Nam).

Vài tiếng đếm ngược trước đêm chung kết, một số thí sinh được đánh giá là ứng viên tiềm năng kế thừa Ý Nhi, Bảo Ngọc nhờ phong độ ổn định.

Cơ hội của nàng thơ xứ Huế IELTS 8.0

Nổi trội trong số thí sinh được đánh giá cao trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2025 là Trương Tâm Như. Cô gái sinh năm 2005 hiện là sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, nổi bật với thành tích học tập chứng chỉ IELTS 8.0.

Tâm Như từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Tại Miss World Vietnam 2025, cô chiến thắng phần thi Queen Talk và vào Top 5 Người đẹp Du lịch. Việc sở hữu khả năng thuyết trình, tự tin trước đám đông là lợi thế lớn của nàng thơ xứ Huế trước thềm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam diễn ra tối nay.

Thành tích nào cho "ngựa chiến" cao 1,81 m?

Một trong những cái tên được khán giả đánh giá cao trước đêm chung kết là Nguyễn Đào Tuyên Dương. Từ ngày nhập cuộc, cô gái quê Gia Lai liên tục xuất hiện trên các diễn đàn bình chọn, dự đoán đăng quang. Nhờ chiều cao 1,81 m, Tuyên Dương giữ sức hút truyền thông, được khán giả "nhớ mặt đặt tên".

Nguyễn Đào Tuyên Dương, 24 tuổi, cao 1,81 m, số đo 84-64-94 cm. Lợi thế hình thể nổi trội giúp Tuyên Dương được gọi tên vào top ở các phần thi vệ tinh, nổi bật nhất là Top 5 Người đẹp Biển và Người đẹp Thời trang.

Ngoài ra, Tuyên Dương tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp tại Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM), hiện làm kỹ sư và theo học chương trình thạc sĩ.

Cơ hội của "bản sao" Ý Nhi

Trần Thị Phương Linh, 24 tuổi, quê Hà Nội, cao 1,73 m, số đo 85-66-95 cm, nặng 52 kg.

Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, hiện làm nhân viên đối ngoại trong lĩnh vực viễn thông. Phương Linh được đánh giá cao nhờ khả năng thuyết trình, nền tảng học thuật và các hoạt động cộng đồng.

Trên các diễn đàn, Phương Linh được nhận xét có gương mặt khả ái, sắc vóc tương tự đương kim Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Đây vừa là cơ hội được khán giả chú ý, đồng thời là thách thức khẳng định bản thân trong đêm chung kết.

Lê Phương Quyên

Lê Phương Quyên, 23 tuổi, quê Hải Phòng, cao 1,72 m, số đo 82-61-94 cm, nặng 50 kg.

Cô tốt nghiệp loại giỏi chương trình chất lượng cao ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Ngoại thương (GPA 3.55/4), từng là Á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023. Dự án Sắc hồng vùng cao giúp cô ghi điểm, cùng thành tích top 8 Người đẹp Bản lĩnh.

Theo "thông lệ" các mùa trước, người chiến thắng thường có khả năng học vấn ấn tượng. Đây là điểm cộng lớn của Phương Quyên trong cuộc đua giành vương miện Miss World Vietnam.

Lê Phương Khánh Như

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa. Cô chiến thắng phần thi Người đẹp bản lĩnh - Head to Head Challenge, được đặc cách vào top 20 chung cuộc. Ngoài ra, Khánh Như còn vào top 10 Người đẹp tài năng và top 4 phần thi Queen talk.

Khánh Như sinh năm 2004, cao 1,69 m, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Á quân Tranh biện Sinh viên Kinh tế. Bên cạnh đó, cô còn giành danh hiệu Nữ sinh nhân ái và là Đại sứ kết nối chiến dịch Global Volunteer tại AIESEC. Khánh Như là cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), từng giành được học bổng hỗ trợ học tập lên đến 150%. Cô còn là gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học với giải C Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023.

Những ngày qua, Khánh Như "phủ" truyền thông với thành tích Người đẹp được đặc cách vào top 20. Tuy nhiên, người chiến thắng Miss World Vietnam (và các phiên bản quốc tế nói chung) luôn là ẩn số khó đoán.

Ấn số từ người đẹp bứt phá mạnh nhất sau Chung khảo

Phạm Thùy Dung, quê Hải Phòng, cao 1,75 m, số đo 78-67-92 cm, nặng 54 kg.

Cô hiện là sinh viên năm hai Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thùy Dung gây ấn tượng với nụ cười sáng, gương mặt hài hòa, đồng thời dẫn đầu hạng mục Người đẹp được yêu thích nhất.

Thùy Dung là một trong những gương mặt bứt phá mạnh nhất sau đêm Chung khảo. Khắp các diễn đàn, hình ảnh Thùy Dung xuất hiện dày đặc với các tiêu đề "Ứng viên vương miện mạnh nhất", "Ẩn số cuối cùng đã xuất hiện", "Người đẹp chắc chắn kế nhiệm Ý Nhi"...

Điểm khiến Thùy Dung được chú ý nhất là gương mặt mang "hơi huớm" Hoa hậu Thanh Thủy. Vóc dáng thon gọn cùng phong cách catwalk tươi trẻ, chiều cao 1,75 m, thành tích Top 5 Người đẹp biển khiến nhiều người dự đoán Thùy Dung sẽ làm nên chuyện.

Trần Thị Kiều Anh

Trần Thị Kiều Anh, 24 tuổi, quê Hà Tĩnh, cao 1,72 m, số đo 81-64-92 cm, nặng 52 kg.

Cô tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng, từng là hoa khôi của trường. Kiều Anh có thế mạnh thể thao, vào top 4 Người đẹp Thể thao, top 10 Tài năng và top 8 Bản lĩnh.

Kỳ vọng gì ở một trong những thí sinh có đôi chân đẹp nhất?

Phan Phương Oanh, sinh năm 2003, quê Hà Nội, cao 1,72 m, số đo 83-64-93 cm, cân nặng 52 kg.

Cô từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp Biển. Năm nay, Phương Oanh tiếp tục giữ phong độ với loạt thành tích: Top 5 Người đẹp Thời trang, Top 4 Người đẹp Bản lĩnh, Top 4 Queen Talk. Cô tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Lan Nhi

Nguyễn Lan Nhi, sinh năm 2000, quê Hà Nội, cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-93 cm, nặng 53 kg.

Cô tốt nghiệp Đại học Troy (Mỹ) và Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội), từng đạt danh hiệu Người đẹp khả ái Hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2017. Lan Nhi có kinh nghiệm trình diễn tại nhiều sự kiện thời trang trong nước và quốc tế.

Ngô Thị Kiều Anh

Ngô Thị Kiều Anh, sinh năm 2004, quê Ninh Bình, cao 1,76 m, số đo 79-64-93 cm, nặng 53 kg.

Cô là một trong những ứng viên tiềm năng nhờ phong độ ổn định và tinh thần bứt phá ở giai đoạn cuối. Kiều Anh vào top 5 Người đẹp Thời trang và top 4 Người đẹp Bản lĩnh, cho thấy sự toàn diện cả về trình diễn lẫn khả năng ứng xử.

Hiện là sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương, Kiều Anh nổi bật với kỹ năng diễn thuyết trước đám đông và tư duy hiện đại. Cô là thành viên các câu lạc bộ MC, thời trang và tiếng Anh của trường. Người đẹp còn gây chú ý khi triển khai mô hình start-up dạy tiếng Anh từ xa dành cho người đi làm, bên cạnh kinh nghiệm làm việc tại một công ty truyền thông trước đó.

Phan Hải Như

Phan Hải Như, sinh năm 2003, quê Cần Thơ, cao 1,68 m, số đo 84-63-98 cm, cân nặng khoảng 52 kg.

Cô ghi dấu ấn tại nhiều phần thi phụ: Top 10 Người đẹp Tài năng, Top 6 Người đẹp Du lịch, top 8 Head to Head Challenge và top 8 Người đẹp Bản lĩnh. Thành tích này cho thấy sự bền bỉ và khả năng giữ phong độ qua các vòng thi.

Trước đó, Hải Như từng đạt danh hiệu Á khôi Miss FPTU Cần Thơ 2022. Người đẹp chia sẻ sự tự tin khi bước vào chung kết nhờ nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, thầy cô và bạn bè.

Dù không có chiều cao nổi bật so với mặt bằng chung, Hải Như vẫn được đánh giá là thí sinh có hình thể cân đối, kỹ năng ổn định, giữ phong độ suốt các vòng thi.