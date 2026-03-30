Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam

TPO - Phan Phương Oanh đoạt vương miện Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam và suất thi quốc tế ở chung kết tối 29/3.

Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Chung kết Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam đã diễn ra tại TPHCM tối 29/3 với chiến thắng thuộc về người đẹp. Cô sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025.

Phan Phương Oanh quê Hà Nội, sinh năm 2003, cao 1,73 m, số đo 83-64-93 cm, cân nặng 52 kg. Cô được đánh giá cao nhờ gương mặt khả ái, đôi chân dài. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp Biển. Năm nay, Phương Oanh tiếp tục giữ phong độ với loạt thành tích: Top 5 Người đẹp Thời trang, Top 4 Người đẹp Bản lĩnh, Top 4 Queen Talk. Cô tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, biết tiếng Trung Quốc và IELTS 7.5.

Phan Phương Oanh gây ấn tượng trong phần thi ứng xử top 3 với câu trả lời song ngữ. Cô cho biết khi Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại Việt Nam, cô mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế một đất nước không chỉ nổi bật bởi cảnh sắc thiên nhiên, mà còn bởi tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của con người.

Theo cô, vẻ đẹp ấy hiện hữu trong những điều giản dị như một bữa cơm, một nụ cười hay sự giúp đỡ không cần đáp lại. Đó cũng chính là sức mạnh giúp người Việt cùng nhau vượt qua thiên tai, bão lũ.

Cô đồng thời bày tỏ niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam năng động, giàu khát vọng, không ngừng học hỏi và đóng góp cho xã hội. Qua đó, Phương Oanh kỳ vọng lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu giá trị nhân văn, là điểm đến, nơi kết nối và sẻ chia.

Tại chung kết Miss World Vietnam 2025, cô lần lượt trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội, ứng xử.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như, sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, đang là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại Học Kinh tế TPHCM. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm

Á hậu 2 là Trương Tâm Như, sinh năm 2005 đến từ Huế. Cô cao 1,73 m, là Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Người đẹp có bằng IELTS 8.0.

Đêm chung kết nhiều phần thi phụ

Đêm chung kết kéo dài 6 tiếng với các màn trao giải thưởng phụ Đỗ Thùy Linh giành danh hiệu “Người đẹp được yêu thích nhất”, vào top 6 chung cuộc, Trần Thị Kiều Anh đạt danh hiệu Người đẹp Thể thao, Lê Ngọc Như Quỳnh là người đẹp Nhân ái. Danh hiệu Người đẹp Thời trang thuộc về Nguyễn Đào Tuyên Dương, Người đẹp Du lịch gọi tên Phan Hải Như (SDB: 151), Trịnh Yến Nhi đạt danh hiệu Người đẹp Biển do giám khảo lựa chọn, Bùi Thu Thủy thắng danh hiệu Người đẹp Truyền thông, thí sinh Phạm Thùy Dung đạt giải trình diễn vũ đạo kết hợp trang phục và âm nhạc Dances of Vietnam 2025, Trịnh Vũ Hồng Duyên giành danh hiệu Người đẹp biển by fan vote, Phùng Thị Diệu Linh đạt Người đẹp cống hiến, Người đẹp ngoại giao là Nguyễn Đỗ Vũ Yến, Người đẹp truyền cảm hứng là Nguyễn Đặng Khã Trân, Người đẹp sáng tạo gọi tên Nguyễn Hà Ngọc Minh, Võ Đoàn Bảo Hà thắng Người đẹp Áo dài.

Á hậu - ca sĩ Lê Nguyễn Ngọc Hằng và Hoa hậu Võ Lê Quế Anh là nghệ sĩ trình diễn, kết hợp cùng các thí sinh. Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, MC Trọng Hiền đảm nhận vai trò MC. Tại “ghế nóng” giám khảo chào đón mỹ nhân quốc tế là Đương kim Miss World 2025 - Opal Suchata và bà Julia Morley - Chủ tịch tổ chức Miss World.

Các giám khảo của chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Nhật Kim Anh, Quốc Trường.

Trong đêm chung kết, 47 thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, bikini và dạ hội, qua đó thể hiện hình thể, kỹ năng catwalk và phong thái sân khấu. Đây là những nội dung quan trọng giúp ban giám khảo đánh giá tổng thể trước khi chọn ra người chiến thắng.

Các thí sinh trình diễn áo dài.

Theo ban tổ chức, Miss World Vietnam 2025 áp dụng format mới. Sự thay đổi này nhằm tăng tính cạnh tranh, tạo điều kiện để thí sinh bộc lộ năng lực trong cùng một sân khấu.

Chung kết diễn ra tối 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 sau hai lần điều chỉnh lịch so với kế hoạch ban đầu. Cuộc thi vẫn đảm bảo quy mô với sự góp mặt của 47 người đẹp đến từ nhiều địa phương.

Phần thi dạ hội của Top 10 Miss World Vietnam.
Các người đẹp diễn bikini.

Vương miện dành cho tân hoa hậu mang tên Trân Hoa Tứ Quý - The Blooms of Four Seasons, được chế tác trong 2.160 giờ, lấy cảm hứng từ hình ảnh vườn hoa bốn mùa, tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ Việt Nam.

Theo đó, Phan Phương Oanh là đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 74 dự kiến tổ chức vào năm 2027.

Hà Trang - Duy Nam
