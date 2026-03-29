Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tiền Phong Marathon 2026: Những bước chạy kiên cường và nụ cười chiến thắng

Nhóm Phóng viên

TPO - Giữa nắng sớm vịnh biển Nha Trang, dòng người phủ kín các cung đường trong bầu không khí rực lửa. Từ những bước chạy kiên cường đến nụ cười chiến thắng, Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67 đã để lại những dấu ấn khó quên

VIDEO: Toàn cảnh những khoảnh khắc ấn tượng trên đường chạy Tiền Phong Marathon.
Biển người sẵn sàng ở vạch xuất phát từ khi trời còn chưa sáng. Sau hiệu lệnh, những "bước chạy bình minh" bắt đầu nối dài trên các tuyến đường ven biển, mở màn cho ngày hội marathon lớn nhất quốc gia.
Ánh nắng đầu ngày dần phủ lên đường chạy, làm nổi bật khung cảnh biển xanh, cát trắng. Từ trên cao, đoàn vận động viên tạo thành dải chuyển động liên tục, uốn theo đường bờ biển.
Một số du khách nước ngoài tham gia cổ động, góp phần tạo không khí sôi động.
Dọc các tuyến đường, người dân và du khách đứng cổ vũ. Nhiều nhóm mang theo cờ, nước uống, liên tục hô vang, vỗ tay khi vận động viên đi qua.
Ở nhóm vận động viên thành tích cao, các cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt, đặc biệt ở những km cuối.
Nhiều nội dung được quyết định bằng những pha bứt tốc sát vạch đích.
Trong khi đó, nhóm phong trào duy trì tốc độ ổn định, một số người dừng lại chụp ảnh hoặc ghi hình trên đường chạy.
Trên đường đua xuất hiện nhiều tình huống hỗ trợ giữa các vận động viên. Một số người chia nước, động viên nhau khi xuống sức. Những hình ảnh này xuất hiện rải rác ở nhiều cự ly.
Không khí vỡ òa tại khu vực về đích khi các vận động viên nỗ lực hoàn thành những mét chạy cuối cùng.
Khoảnh khắc nỗ lực đến những mét cuối cùng. Lực lượng y tế túc trực tại vạch đích để hỗ trợ các chân chạy ngay khi kết thúc hành trình.
Hình ảnh một cựu chiến binh hoàn thành cự ly 42km nhận được sự chú ý của khán giả. Ngoài ra, các tình huống vận động viên dìu nhau qua những mét cuối cũng được ghi nhận tại khu vực đích.
Giải năm nay diễn ra với thông điệp “Đón ánh bình minh”, gắn với các hoạt động chào mừng nhiều sự kiện lớn. Sự kiện thu hút hơn 12.000 vận động viên, là một trong những giải marathon có quy mô lớn trong hệ thống thi đấu quốc gia.
Giải đấu khép lại với nhiều hình ảnh về cảnh quan ven biển, sự tham gia của cộng đồng và các khoảnh khắc tại vạch đích, phản ánh không khí của một ngày thi đấu quy mô lớn tại Khánh Hòa. Bắc Ninh là điểm đến tiếp theo của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 68, năm 2027.
Xem thêm

Cùng chuyên mục