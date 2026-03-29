Tiền Phong Marathon 2026: Những bước chạy kiên cường và nụ cười chiến thắng

TPO - Giữa nắng sớm vịnh biển Nha Trang, dòng người phủ kín các cung đường trong bầu không khí rực lửa. Từ những bước chạy kiên cường đến nụ cười chiến thắng, Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67 đã để lại những dấu ấn khó quên
Biển người sẵn sàng ở vạch xuất phát từ khi trời còn chưa sáng. Sau hiệu lệnh, những "bước chạy bình minh" bắt đầu nối dài trên các tuyến đường ven biển, mở màn cho ngày hội marathon lớn nhất quốc gia.
Ánh nắng đầu ngày dần phủ lên đường chạy, làm nổi bật khung cảnh biển xanh, cát trắng. Từ trên cao, đoàn vận động viên tạo thành dải chuyển động liên tục, uốn theo đường bờ biển.
Dọc các tuyến đường, người dân và du khách đứng cổ vũ. Nhiều nhóm mang theo cờ, nước uống, liên tục hô vang, vỗ tay khi vận động viên đi qua.
Ở nhóm vận động viên thành tích cao, các cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt, đặc biệt ở những km cuối.
Nhiều nội dung được quyết định bằng những pha bứt tốc sát vạch đích.
Trên đường đua xuất hiện nhiều tình huống hỗ trợ giữa các vận động viên. Một số người chia nước, động viên nhau khi xuống sức. Những hình ảnh này xuất hiện rải rác ở nhiều cự ly.
Không khí vỡ òa tại khu vực về đích khi các vận động viên nỗ lực hoàn thành những mét chạy cuối cùng.
Giải năm nay diễn ra với thông điệp “Đón ánh bình minh”, gắn với các hoạt động chào mừng nhiều sự kiện lớn. Sự kiện thu hút hơn 12.000 vận động viên, là một trong những giải marathon có quy mô lớn trong hệ thống thi đấu quốc gia.