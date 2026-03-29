Hơn 1 thập kỷ đồng hành, Nestlé MILO tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao cùng Tiền Phong Marathon

Với cam kết nâng cao sức bền và nuôi dưỡng tinh thần thể thao, Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026, diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 đến 29/3/2026. Đây là giải marathon lâu đời nhất Việt Nam, lần đầu tổ chức năm 1958, và đã trở thành biểu tượng về tinh thần thể thao, văn hóa suốt hơn sáu thập kỷ.

Đại diện từ nhãn hàng Nestlé MILO hào hứng tham dự giải chạy

Năm nay, giải đấu ghi nhận quy mô kỷ lục với hơn 12.000 người tham gia, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp, phong trào và cộng đồng runner trong nước & quốc tế – thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của mô hình kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe và trải nghiệm du lịch thể thao.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 11 liên tiếp Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon với vai trò Nhà tài trợ Vàng. Sự đồng hành này nằm trong chiến lược lâu dài và cam kết đóng góp của Nestlé MILO nhằm thúc đẩy thể thao sức bền và khuyến khích lối sống năng động cho mọi lứa tuổi tại Việt Nam.

Người tham dự giải chạy hào hứng tham quan gian hàng MILO

Trong hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Nestlé và nhãn hàng Nestlé MILO luôn kiên định với sứ mệnh “Chung tay nâng tầm cuộc sống người Việt Nam”, đồng thời tiên phong trong việc thúc đẩy các phong trào thể thao học đường và thể thao cộng đồng thông qua chương trình Năng Động Việt Nam (Active Vietnam).

Đến nay, hàng triệu trẻ em Việt Nam đã được tiếp cận và tham gia các hoạt động thể thao do MILO tổ chức hoặc tài trợ, như: Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Bóng đá U11 Cúp Nestlé MILO, Giải Bóng rổ U11 Cúp Nestlé MILO, Giải Aerobics TP.HCM, chạy bộ, Vovinam… Đồng thời, MILO cũng là đơn vị đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, Olympic và nhiều sự kiện thể thao lớn khác.

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam, chia sẻ: “Chạy bộ đường dài là bộ môn đòi hỏi sự kiên định và tinh thần vượt lên chính mình ở mọi cự ly. Mỗi vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon đều đại diện cho tinh thần thể thao mạnh mẽ – không chỉ về sức bền thể chất mà còn là ý chí và bản lĩnh.

Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Tiền Phong Marathon suốt 11 năm qua, thể hiện cam kết lâu dài của Nestlé MILO đối với thể thao sức bền nói riêng và phong trào vận động thể thao nói chung.”

Người tham dự sẽ nhận được quà kỉ niệm khi tham dự các trò chơi tại gian hàng MILO

Thông qua giải đấu năm nay, Nestlé MILO mong muốn truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho hơn 12.000 vận động viên, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu thể thao đến thế hệ trẻ Việt Nam, nuôi dưỡng và tôn vinh mọi niềm đam mê, mọi môn thể thao các em tham gia – giúp các em khỏe mạnh, năng động và tự tin theo đuổi những mục tiêu lớn của mình.”