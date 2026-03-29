Tottenham sa thải huấn luyện viên Tudor

TPO - HLV Igor Tudor chia tay Tottenham chỉ sau 44 ngày nắm quyền. Thành tích bết bát của "Gà trống" là nguyên nhân chính khiến chiến lược gia người Croatia mất việc.

Igor Tudor bị sa thải.

Trong một thông báo chính thức được đăng tải trên trang web của câu lạc bộ, Tottenham cho biết: "Chúng tôi xác nhận rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận chung về việc huấn luyện viên trưởng Igor Tudor rời câu lạc bộ ngay lập tức. Tomislav Rogic và Riccardo Ragnacci cũng đã thôi giữ các vị trí huấn luyện viên thủ môn và huấn luyện viên thể lực.

Chúng tôi cảm ơn Igor, Tomislav và Riccardo vì những nỗ lực của họ trong sáu tuần qua, khoảng thời gian mà họ đã làm việc không mệt mỏi. Chúng tôi cũng chia buồn với gia đình Igor về nỗi mất mát mà họ vừa trải qua và xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến anh ấy và gia đình trong thời điểm khó khăn này.

Thông tin cập nhật về huấn luyện viên trưởng mới sẽ được cung cấp trong thời gian tới."

HLV người Croatia được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền sau khi Thomas Frank bị sa thải vào tháng Hai. Dưới sự nắm quyền của Tudor, Tottenham vẫn không thể cải thiện thành tích thi đấu. "Gà trống" chỉ giành được một điểm sau năm trận đấu tại Premier League, đồng thời bị Atletico Madrid loại ở vòng 16 đội UEFA Champions League.

Tudor đã rời Tottenham khi câu lạc bộ đang chật vật ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ hơn đội xếp thứ 18 West Ham United một điểm. Cựu huấn luyện viên của Juventus đã phải nhận năm thất bại trong bảy trận đấu trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền của Spurs. Trận thua 0-3 trước Nottingham Forest, đội bóng cũng đang vật lộn trụ hạng, trước đợt tập trung ĐTQG tháng Ba là trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội bóng.

Roberto De Zerbi và Sean Dyche là hai ứng viên nặng ký cho vị trí huấn luyện viên của Tottenham. Có thông tin cho rằng Spurs nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm người thay thế trước trận đấu tiếp theo với Sunderland vào ngày 12 tháng 4.

Bruno Saltor, cựu trợ lý huấn luyện viên của Tudor, sẽ phụ trách các buổi tập trước khi người kế nhiệm được bổ nhiệm.