Việt Nam đại chiến Malaysia: 'Song sát' Son - Hên liệu có đá chính?

TPO - Nắm trong tay "bài tẩy" Đỗ Hoàng Hên, HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn để sắp xếp hàng công. Liệu Xuân Son và Hoàng Hên có sát cánh ngay từ đầu ở trận đại chiến Malaysia?

Đỗ Hoàng Hên đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận ra mắt tuyển Việt Nam trước Bangladesh. Tiền đạo của CLB Hà Nội hoạt động năng nổ, cho thấy sự kết nối tốt với các đồng đội ở đội tuyển và có một số tình huống xử lý để lại dấu ấn. Đó là bước chạy đà lý tưởng của Hoàng Hên trước khi cùng đội tuyển tiếp đón Malaysia ở trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Hoàng Hên đang là “bài tẩy” quan trọng trong tay HLV Kim ở hiện tại. Ngôi sao nhập tịch gốc Brazil có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trên hàng công, từ tiền đạo, hộ công cho đến chạy cánh. Vì vậy, cách lựa chọn đội hình xuất phát của HLV Kim trước Malaysia sẽ xoay quanh việc khai thác tối đa điểm mạnh của Hoàng Hên. Đây cũng là yếu tố then chốt khiến đối thủ gặp khó trong việc đoán định ý đồ chiến thuật và cách dùng người của HLV Kim.

Xuân Son chưa sẵn sàng đá chính

Trước Bangladesh, Hoàng Hên và Xuân Son thể hiện phong độ trái ngược. Với Hoàng Hên là màn trình diễn quyết tâm, có cảm giác bóng khá tốt và hoàn thành nhiệm vụ ở nhiều vai trò khác nhau. Xuân Son vào sân từ ghế dự bị, cũng rất quyết tâm ghi bàn nhưng thể lực và cảm giác bóng của tiền đạo CLB Nam Định chưa ở trạng thái tốt nhất.

BLV Quang Huy phân tích cùng Tiền Phong về phong độ của bộ đôi ngôi sao nhập tịch tuyển Việt Nam: "Xuân Son trở lại là tín hiệu vui của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đợt lên tuyển lần này của Xuân Son có lẽ chỉ mang tính chất giúp cậu ấy lấy lại cảm giác và tinh thần. Ở Xuân Son vẫn còn sự nặng nề sau chấn thương. Trong khi đó, Hoàng Hên cho thấy quyết tâm rất cao của cầu thủ lần đầu lên tuyển và màn trình diễn của tân binh này cũng thuyết phục".

"Xuân Son đá cao nhất hàng công và Hoàng Hên hỗ trợ phía sau, đó là kịch bản trong mơ mà tất cả đều trông chờ ở đội tuyển. Nhưng phong độ của Xuân Son đang không ổn, vốn đã kéo dài từ CLB cho đến đợt lên tuyển lần này. Kịch bản đẹp nhất cho đội hình Việt Nam có lẽ là Hoàng Hên tiếp tục đá chính ở vị trí mũi nhọn. Còn Xuân Son sẽ vào sân sau", BLV Quang Huy nhận định.

Cảm giác bóng của Xuân Son vẫn chưa ổn. Ảnh: ﻿Ngọc Tú.

Ở đội hình xuất phát trước Bangladesh, HLV Kim xếp Hoàng Hên đá tiền đạo cắm, bên cạnh Hai Long và Tuấn Hải chơi ở biên. Bộ ba tấn công của CLB Hà Nội thi đấu ăn ý, Hoàng Hên và Tuấn Hải thường xuyên hoán đổi vị trí. Sang hiệp 2, khi Xuân Son vào sân và đá mũi nhọn, Hoàng Hên lui về và hoạt động rộng hơn.

BLV Quang Huy tiếp tục nhận định: "Với Hoàng Hên, đối thủ khó dự đoán Việt Nam sẽ chơi với đội hình nào. Nếu vẫn là sơ đồ 3-4-3 như trận giao hữu Bangladesh, Hoàng Hên có thể chơi ít nhất 2 vị trí trong hệ thống đó. Nếu HLV Kim quay lại sơ đồ 4-1-4-1, cũng rất khó để đoán Hoàng Hên liệu đá hộ công, tiền vệ cánh hay tiền đạo. Hoàng Hên chính là trung tâm để HLV Kim triển khai các đấu pháp từ trước và trong trận để gây bất ngờ cho Malaysia".

Với Quang Hải - Hoàng Đức, tuyến giữa Việt Nam có mong manh?

Trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, tuyển Việt Nam dễ dàng kiểm soát bóng áp đảo và triển khai thế trận theo cách mình muốn. Song, không thể lấy trận đấu đó làm thước đo khi đối thủ yếu toàn diện và thi đấu hời hợt trên sân Hàng Đẫy. BLV Quang Huy cho rằng khó có chuyện HLV Kim bê nguyên đội hình đã thắng đậm Bangladesh để đối đầu Malaysia.

"Hãy xem đó là trận đấu tập vì Bangladesh thua chúng ta toàn diện và các cầu thủ Việt Nam cũng chưa chơi hết sức. So với Bangladesh, trận gặp Malaysia rất khác. Dù rằng đối thủ đã mất 7 cầu thủ nhập tịch, song HLV Kim cũng không thể bố trí đội hình nặng về tấn công và đàn áp đối thủ ngay từ đầu như trận Bangladesh cho cuộc tiếp đón Malaysia", BLV Quang Huy nêu quan điểm.

HLV Kim có nhiều phương án chiến thuật xoay quanh Hoàng Hên.

Anh dự đoán: "Cuộc chiến tuyến giữa trước Malaysia sẽ rất khốc liệt. Đối thủ luôn có các tiền vệ mạnh thể lực và sức chiến đấu. Nếu chúng ta cứ chơi với bộ đôi tiền vệ Quang Hải và Hoàng Đức, sẽ có rủi ro ở các tình huống tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự từ xa. Thay vào đó, việc HLV Kim bố trí Thành Long đá chính ngay từ đầu sẽ giúp tuyển Việt Nam cân bằng khu trung tuyến hơn".

"HLV Kim luôn tung hỏa mù cho đối thủ. Lần này, tôi nghĩ kịch bản ấy lặp lại và đội hình đá chính trước Bangladesh chỉ là bài vở để HLV Kim gây bất ngờ. Chỉ có Duy Mạnh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Hai Long và Hoàng Hên là những vị trí tôi nghĩ sẽ đảm bảo suất đá chính. Các vị trí còn lại của tuyển Việt Nam đều là ẩn số. Ngay lúc này, trong tay HLV Kim có nhiều lựa chọn và đây là điều rất tích cực với đội tuyển", BLV Quang Huy kết luận.