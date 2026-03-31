Khoảnh khắc đẹp của các 'biệt đội áo xanh' thầm lặng tiếp sức 12.000 runner tại phố biển Nha Trang

TPO - Bằng sự nhiệt tình, năng động và cả sự thân thiện, các bạn trẻ đã giúp các "chân chạy" cảm thấy an tâm, thoải mái và thêm vững tin trên hành trình chinh phục các cự ly tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
Sau khi ổn định vị trí, mỗi bạn trẻ xắn tay vào nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng tiếp sức các runner mỗi khi họ đến trạm.
Không quản cái nắng, nóng cao độ giữa trưa, các bạn trẻ vẫn hăng say thực hiện nhiệm vụ. Các bạn chống chọi thời tiết nắng nóng bằng chính những thùng các-tông đựng nước, đồ ăn phục vụ vận động viên.
Trước ngày thi đấu chính thức, hàng chục tình nguyện viên cũng "cắm chốt" tại khu vực phụ trách để tiếp nhận thông tin và phát BIB cũng như racekit cho các vận động viên.
Các bạn trẻ làm việc không ngơi tay những thời điểm có hàng trăm runner đến nhận BIB - racekit.
Bạn trẻ miệt mài xử lý công việc tại Quảng trường 2/4, nơi tổ chức các hoạt động chính thức trong khuôn khổ giải Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
Các bạn trẻ xông xáo tham gia nhiều khâu chuẩn bị khác nhau.
Những khoảnh khắc hạnh phúc, rực rỡ của hàng nghìn vận động viên tại trên đường chạy Tiền Phong Marathon năm 2026. Ảnh: Ngô Tùng