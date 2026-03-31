Khoảnh khắc đẹp của các 'biệt đội áo xanh' thầm lặng tiếp sức 12.000 runner tại phố biển Nha Trang

Ngô Tùng

TPO - Bằng sự nhiệt tình, năng động và cả sự thân thiện, các bạn trẻ đã giúp các "chân chạy" cảm thấy an tâm, thoải mái và thêm vững tin trên hành trình chinh phục các cự ly tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 vừa khép lại trưa ngày 29/3 sau những bước chạy nhiệt huyết, sôi nổi của khoảng 12.000 vận động viên﻿, người yêu thích môn chạy bộ trong và ngoài nước. Ảnh: Ngô Tùng
Làm nên sự thành công này, bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành, còn có sự đóng góp đầy nhiệt tình và trách nhiệm của các bạn trẻ là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nơi diễn ra giải đấu.
Trước giờ xuất phát các cự ly thi đấu, ngay từ 1-2 giờ sáng, các bạn trẻ đã tề tựu các điểm trạm phục vụ vận động viên để soạn sửa ly nước cũng như điện giải nhằm giúp vận động viên tái tạo năng lượng trên cung đường chạy của mình.
Sau khi ổn định vị trí, mỗi bạn trẻ xắn tay vào nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng tiếp sức các runner mỗi khi họ đến trạm.
Chính sự nhiệt tình, năng động và cả sự thân thiện của người trẻ đã giúp các chân chạy cảm thấy an tâm, thoải mái và thêm vững tin trên đường chạy.
Ngoài những tình nguyện viên tại các trạm tiếp nước﻿ và trái cây, điện giải, một đội hình khác được bố trí ở vạch đích để sẵn sàng trao huy chương - medal đến từng runner khi vừa hoàn thành cự ly thi đấu của mình.
Không quản cái nắng, nóng cao độ giữa trưa, các bạn trẻ vẫn hăng say thực hiện nhiệm vụ. Các bạn chống chọi thời tiết nắng nóng bằng chính những thùng các-tông đựng nước, đồ ăn phục vụ vận động viên.
Trước ngày thi đấu chính thức, hàng chục tình nguyện viên cũng "cắm chốt" tại khu vực phụ trách để tiếp nhận thông tin và phát BIB cũng như racekit cho các vận động viên.
Các bạn trẻ làm việc không ngơi tay những thời điểm có hàng trăm runner đến nhận BIB - racekit.
Bạn trẻ miệt mài xử lý công việc tại Quảng trường 2/4, nơi tổ chức các hoạt động chính thức trong khuôn khổ giải Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
Sau hai ngày góp sức miệt mài hỗ trợ Ban tổ chức, Nguyễn Tâm Giao (sinh viên năm nhất Trường Đại học Nha Trang) cho biết tham gia công việc này giúp bạn thấy hào hứng, vui vẻ khi được làm đúng với điều mong muốn và cũng có dịp tham gia sâu hơn so với một số đợt tình nguyện nhỏ trước đây. "Ở đây, em được gặp và làm việc với nhiều bạn bè hợp năng lượng và làm việc ăn ý với nhau, công việc cũng ổn định, hiệu quả hơn", Tâm Giao chia sẻ và nói dịp này cũng phần nào trang bị cho bạn những kinh nghiệm hữu ích.
Trong khi đó, nữ sinh Trịnh Ngọc Trúc Nga bày tỏ niềm hạnh phúc khi có dịp góp sức vào một "cuộc thi" quy mô quốc gia diễn ra trên quê hương Khánh Hòa. "Dù làm việc dưới thời tiết nắng nóng và tụi em cũng mệt nhưng công việc này vừa vui vừa bổ ích nên mỗi bạn đều thấy hào hứng", Trúc Nga nói.
Các bạn trẻ hăng say hỗ trợ Ban tổ chức chuẩn bị tốt nhất nhằm đảm bảo mang đến những trải nghiệm thoải mái, ấn tượng cho các vận động viên tại giải.
Các bạn trẻ xông xáo tham gia nhiều khâu chuẩn bị khác nhau.
Chị Thanh Phương - phụ trách điều phối chung hoạt động của các nhóm tình nguyện viên tại giải - cho biết năm nay giải có sự tham gia của gần 1.200 bạn trẻ, thực hiện hỗ trợ phụ trách các khâu chuyên môn tại trạm nước, khu vực phát BIB - racekit, gửi đồ, trao huy chương...
Những khoảnh khắc hạnh phúc, rực rỡ của hàng nghìn vận động viên tại trên đường chạy Tiền Phong Marathon năm 2026. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
