Nữ sinh Hải Phòng giành giải Nghệ sĩ nhí đa năng Búp Sen Vàng

TPO - Lê Ngọc Minh Giang (Trường Tiểu học Chu Văn An, Hải Phòng) đã giành giải thưởng Nghệ sĩ nhí đa năng, cùng nhiều hạng mục Gương mặt trẻ tiêu biểu vì cộng đồng, Vũ công nhí xuất sắc; giải thưởng cho MV và ca khúc thiếu nhi được yêu thích nhất.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ trao Giải thưởng Búp Sen Vàng năm 2026.

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng cho biết, Giải thưởng Búp Sen Vàng được tổ chức nhằm tôn vinh các tài năng thiếu nhi tiêu biểu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Giải thưởng là một sân chơi nghệ thuật uy tín, chuyên nghiệp, nơi các em nhỏ được thể hiện năng lực, khẳng định bản thân trong môi trường minh bạch, giàu tính giáo dục. Đây đồng thời là cầu nối quan trọng giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong hành trình nuôi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ, góp phần xây dựng thế hệ nghệ sĩ nhí vừa có tài năng, vừa có đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hệ thống hạng mục phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực nghệ thuật như âm nhạc, điện ảnh - truyền hình, sân khấu và trình diễn, qua đó tạo điều kiện để các tài năng nhí được ghi nhận xứng đáng với năng lực và dấu ấn cá nhân.

Tại đêm vinh danh, các gương mặt nghệ sĩ nhí xuất sắc đã được xướng tên và trao giải. Sau khi được vinh danh, các em sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật thiếu nhi đến với cộng đồng, mang theo tinh thần sáng tạo, nhân ái và trách nhiệm để truyền cảm hứng tới nhiều bạn nhỏ khác trên khắp cả nước.

Lê Ngọc Minh Giang trình diễn tại chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình càng thêm thăng hoa với sự góp mặt của các nghệ sĩ được yêu mến như Rapper Đen, ca sĩ Minh Thúy và ca sĩ Thoại Nghi cùng các tiết mục biểu diễn đặc sắc và giàu cảm xúc.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chương trình còn ghi dấu ấn với chuỗi hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa. Ban Tổ chức cùng các nghệ sĩ nhí đã trao tặng 100 chiếc xe đạp tới các em nhỏ trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng. Chương trình cũng trao tặng trực tiếp phần quà trị giá 20 triệu đồng, xe đạp điện, xe đạp tới gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức trao giải hạng mục Nghệ sĩ nhí đa năng cho em Lê Ngọc Minh Giang.

Ban Tổ chức trao xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn