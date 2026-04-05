Rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh chết hàng loạt

Hoài Nam

TPO - Hàng chục hecta rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) chết hàng loạt không rõ nguyên nhân khiến hệ sinh thái suy giảm nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê biển.

Ghi nhận tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) một vùng rộng lớn rừng ngập mặn phía ngoài tuyến đê biển chết trơ trụi khiến khu vực này giờ chỉ còn lại bãi bùn lầy.
Trước đây khu vực này từng được ví như một “bức tường xanh” tự nhiên, đóng vai trò chắn sóng, giảm thiểu tác động của gió bão và bảo vệ an toàn cho tuyến đê biển cũng như khu dân cư phía trong. Đặc biệt đây cũng là nơi cư trú của nhiều loài thủy hải sản như tôm, cua, cá.
Tại đây, hàng loạt cây mắm biển cao từ 20–50cm chết khô, cành nhánh mục nát, thân và rễ thối rữa. Nhiều khu vực gần như trơ trọi, chỉ còn lại dấu tích của rừng ngập mặn từng phát triển xanh tốt.
Một người dân địa phương cho biết, khu vực rừng phòng hộ chủ yếu trồng các loài như cây đước, mắm biển... Từ khi rừng ngập mặn chết sạch, khu vực này không còn là nơi neo đậu của tàu thuyền và các loài thủy hải sản sinh sống dưới tán rừng cũng biến mất, người dân không còn thu hoạch và thu nhập kinh tế từ nguồn lợi này.
Không chỉ vậy, khi “tấm lá chắn” tự nhiên không còn, tuyến đê biển cũng đứng trước nguy cơ bị xói lở do sóng lớn và triều cường, nhất là vào mùa mưa bão. Người dân phường Hải Ninh cho hay, mỗi khi biển động, ai cũng thấp thỏm lo ngại nước biển sẽ xâm thực sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến ruộng đồng, nhà cửa và tài sản.
Ông Trần Bá Toàn - Chủ tịch UBND phường Hải Ninh cho biết, địa phương đã ghi nhận thực trạng này và báo cáo lên cấp trên, đồng thời kiến nghị các cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra, đánh giá nhằm đưa ra giải pháp hỗ trợ giống cây phù hợp để trồng thay thế. Song hiện nay chưa thể xác định được nguyên nhân.
Theo nhận định ban đầu của ngành kiểm lâm Hà Tĩnh, nguyên nhân có thể liên quan đến sự thay đổi bất thường về độ mặn của nước biển kết hợp với nguồn nước ngọt từ sông đổ về, khiến môi trường không còn phù hợp với cây ngập mặn. Ngoài ra, một số yếu tố như sâu bệnh hoặc sinh vật gây hại. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với chuyên gia để khảo sát thực tế, phân tích và đưa ra kết luận chính xác. Trên cơ sở đó, sẽ đề xuất giải pháp trồng lại rừng bằng các loại cây phù hợp, nhằm phục hồi hệ sinh thái.
Được biết, thời gian qua, lực lượng thanh niên Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động trồng và phục hồi rừng ngập mặn tại một số khu vực ven biển, với các loài cây như đước, dừa nước, cây mắm nhằm tăng cường khả năng chắn sóng, bảo vệ môi trường sinh thái.
#Hà Tĩnh #rừng phòng hộ chết #làm chết rừng phòng hộ #rừng phòng hộ Hà Tĩnh

