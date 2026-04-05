Rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh chết hàng loạt

TPO - Hàng chục hecta rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) chết hàng loạt không rõ nguyên nhân khiến hệ sinh thái suy giảm nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê biển.
Không chỉ vậy, khi “tấm lá chắn” tự nhiên không còn, tuyến đê biển cũng đứng trước nguy cơ bị xói lở do sóng lớn và triều cường, nhất là vào mùa mưa bão. Người dân phường Hải Ninh cho hay, mỗi khi biển động, ai cũng thấp thỏm lo ngại nước biển sẽ xâm thực sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến ruộng đồng, nhà cửa và tài sản.
Theo nhận định ban đầu của ngành kiểm lâm Hà Tĩnh, nguyên nhân có thể liên quan đến sự thay đổi bất thường về độ mặn của nước biển kết hợp với nguồn nước ngọt từ sông đổ về, khiến môi trường không còn phù hợp với cây ngập mặn. Ngoài ra, một số yếu tố như sâu bệnh hoặc sinh vật gây hại. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với chuyên gia để khảo sát thực tế, phân tích và đưa ra kết luận chính xác. Trên cơ sở đó, sẽ đề xuất giải pháp trồng lại rừng bằng các loại cây phù hợp, nhằm phục hồi hệ sinh thái.