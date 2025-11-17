Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới

Thái Lâm
TPO - Ông Nguyễn Xuân Khương - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Khương (SN 1982, trú phường Nam Gia Nghĩa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

aa1.jpg
Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng. Ảnh: BLĐ.

Việc bắt giữ được thực hiện sau khi cơ quan điều tra xác định ông Khương có dấu hiệu lừa đảo với số tiền lớn, thuộc khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng. Trước khi khởi tố, ông Khương giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng.

Sau tống đạt quyết định khởi tố, công an đã gửi văn bản đến Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới Lâm Đồng, đề nghị thực hiện quy trình xử lý kỷ luật Đảng đối với ông Khương theo quy định.

