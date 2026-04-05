Chủ tịch MTTQ tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn

Quốc Nam
TPO - Bà Đoàn Thu Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh Lạng Sơn được bầu giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn khóa XVI. Ông Nguyễn Đặng Ân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm Phó Trưởng Đoàn.

Ngày 5/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức họp để bầu Trưởng Đoàn và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI. Bà Đoàn Thu Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐBQH tỉnh khóa XVI chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình bầu chức danh Trưởng Đoàn và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI. Kết quả bà Đoàn Thu Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, ĐBQH tỉnh khóa XVI được bầu giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn khóa XVI.

Đồng thời, ông Nguyễn Đặng Ân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ĐBQH tỉnh khóa XVI được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn khóa XVI.

Bà Đoàn Thu Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn và ông Nguyễn Đặng Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu giữ chức Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn khóa XVI cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh. Bà Đoàn Thu Hà khẳng định đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trọng trách lớn lao trước Đảng, trước Quốc hội và đặc biệt là trước cử tri tỉnh nhà.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh khóa XVI diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi mỗi đại biểu phải tiếp tục nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân. Yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của Quốc hội cũng như của Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn ngày càng cao. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức, điều hòa hoạt động của đoàn khoa học, hiệu quả, vừa bảo đảm đúng quy định, vừa linh hoạt, sáng tạo, để cùng tập thể Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp vào sự thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI.

Với trí tuệ, kinh nghiệm, các vị ĐBQH trong đoàn sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Qua đó đóng góp thiết thực vào hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, hoạt động của Quốc hội, cũng như sự phát triển chung của tỉnh Lạng Sơn.

Theo chương trình, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào ngày 5/4, chính thức khai mạc vào sáng ngày 6/4 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để ĐBQH nghiên cứu.

#Lạng Sơn #ĐBQH #Chủ tịch MTTQ #Đoàn Thu Hà #Nguyễn Đặng Ân #quốc hội #Quốc hội khóa XVI #Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục