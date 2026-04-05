Cần có thêm chế định Luật sư công cho MTTQ Việt Nam và tổ chức công đoàn

TPO - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và tổ chức công đoàn đều có chung những chức năng cần sự am hiểu về pháp luật, luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng cần thí điểm chế định Luật sư công cho hai đơn vị nêu trên cùng với 8 bộ ngành và 10 tỉnh thành.

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về đề xuất thí điểm chế định Luật sư công tại 8 bộ (Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Ngoại giao, NN-MT) và 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh).

Theo Bộ Tư pháp, những năm gần đây, việc sử dụng luật sư tham gia bảo vệ lợi ích Nhà nước trong các vụ án hành chính, lĩnh vực kinh tế xã hội đang có xu hướng gia tăng. Hiện cả nước có gần 3 ngàn dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực xã hội, chủ yếu do vướng mắc về pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch, thủ tục. Đồng thời, các hợp đồng thương mại quốc tế và dự án đầu tư quốc tế của Chính phủ ngày càng phức tạp, nguy cơ rủi ro pháp lý cao.

Luật sư tham gia một phiên tòa. Ảnh minh họa.

Do đó, nhu cầu sử dụng Luật sư công chuyên trách để tư vấn, đại diện xử lý các vấn đề pháp lý đối với các dự án hành chính, kinh tế tồn đọng và bảo vệ tối đa quyền lợi của Nhà nước trong các giao dịch quốc tế là cần thiết.

Để trở thành Luật sư công, Bộ Tư pháp yêu cầu ứng viên phải có trình độ cử nhân luật trở lên; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc pháp lý phức tạp; đã được đào tạo Luật sư công, trừ trường hợp được miễn đào tạo theo quy định.

Liên quan đến đề xuất thí điểm Luật sư công, trao đổi với PV Báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Văn Hậu (Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam) cho rằng, cần có thêm chế định Luật sư công cho Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và tổ chức công đoàn.

Theo luật sư Hậu, quy định của Hiến pháp hiện hành, MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Còn Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động; đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động; là đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quan hệ quốc tế về công đoàn; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Luật sư Hậu cho rằng, trong các chức năng của MTTQ Việt Nam và tổ chức công đoàn đều có chung những chức năng cần sự am hiểu về pháp luật nên cần thí điểm chế định Luật sư công cho hai đơn vị trên cùng với 8 bộ ngành và 10 tỉnh thành tới đây.

Không lo chồng chéo

Bày tỏ quan điểm đồng tình, tiến sĩ, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh (Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) cho hay, việc mở rộng thí điểm chế định Luật sư công tại MTTQ Việt Nam và công đoàn, trước mắt sẽ phát huy tác dụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cơ quan Nhà nước nhưng quá trình thực hiện phải có phương án điều chỉnh cho phù hợp hơn với nghề luật sư.

Theo ông Thịnh, Luật sư công có vai chính là công chức, hưởng lương Nhà nước, họ hành nghề luật sư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nhà nước.

Tiến sĩ, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chia sẻ thêm, nghề luật sư có hai yếu tố quan trọng: một là, phải tương đối độc lập để bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho các chủ thể trong xã hội trên cơ sở luật pháp, bảo vệ công lý, công bằng; hai là, khi hành nghề phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp luật sư (dù luật sư công hay luật sư tư, đạo đức phải đặt lên hàng đầu sau đó mới căn cứ vào quy định pháp luật để bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế).

Liên quan một số ý kiến băn khoăn có sự "chồng chéo" công việc giữa Luật sư công, Pháp chế cơ quan, lực lượng Trợ giúp pháp lý, ông Thịnh khẳng định khi thực hiện không có sự chồng chéo, “nghề nghiệp của ai người đó làm”.

Tương tự, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) có quan điểm, sau sáp nhập, MTTQ Việt Nam quản lý rất nhiều tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng. Vì vậy, cần thí điểm đội ngũ Luật sư công để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức này.

"Thí điểm về Luật sư công nếu bỏ qua vai trò của MTTQ và công đoàn là một khiếm khuyết”, luật sư Giáp bày tỏ.