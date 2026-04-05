Nghẹt thở tìm 5 trẻ lạc giữa rừng trong đêm

TPO - Nhận tin báo 5 thiếu niên mất tích khi leo núi, lực lượng chức năng và người dân xã Sơn Động (tỉnh Bắc Ninh) đã tìm kiếm trong đêm. Sau nhiều giờ băng rừng trong địa hình hiểm trở, các em được phát hiện và đưa về an toàn trong niềm vỡ òa của gia đình và người dân địa phương.

Đêm 4/4, một cuộc tìm kiếm khẩn trương đã được triển khai tại xã Sơn Động khi 5 thiếu niên rủ nhau đi chơi từ chiều nhưng không trở về nhà. Trước đó, Công an xã Sơn Động nhận tin báo từ người dân về việc các cháu mất liên lạc, gia đình lo lắng có thể xảy ra sự cố trong khu vực đồi núi.

Ngay lập tức, Công an xã Sơn Động tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh. Qua đó xác định, nhóm 5 cháu nhỏ gồm Nguyễn T.M (SN 2012), Nguyễn V.H (SN 2011), Phạm T.Q (SN 2014), Hoàng B.A và Hoàng A.B (SN 2017), trú tại thôn Hạ 1, đã rủ nhau đi leo núi. Các cháu để xe tại khu vực trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã ở thôn Lốt rồi đi bộ vào rừng.

Đáng chú ý, các cháu không mang theo đèn pin, nước uống hay thiết bị liên lạc. Khi trời tối, địa hình rừng núi phức tạp khiến nhóm không thể xác định phương hướng và bị lạc.

Trước tình huống khẩn cấp, Công an xã Sơn Động đã huy động 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Các lực lượng được chia thành nhiều mũi, mỗi mũi từ 4–5 người, tỏa đi các hướng trong khu vực rừng núi, đồng thời mở rộng phạm vi sang các địa bàn giáp ranh như xã Đại Sơn và xã Yên Định.

Lực lượng chức năng xã Sơn Động kịp thời tìm thấy 5 em nhỏ bị lạc trong rừng.

Theo Công an xã Sơn Động, quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đồi núi dốc, cây cối rậm rạp, ban đêm không có đường mòn rõ ràng. Các tổ công tác phải băng rừng, vượt dốc trong bóng tối, kiên trì rà từng khu vực với quyết tâm cao nhất bảo đảm an toàn cho các cháu.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm thiếu niên tại khu vực lưng núi thuộc thôn Tiên Lý, xã Yên Định. Thời điểm được tìm thấy, các cháu có biểu hiện mệt, hoảng sợ sau nhiều giờ mắc kẹt trong rừng tối. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng trấn an tinh thần, cung cấp nước uống, sữa và tổ chức đưa các cháu xuống núi an toàn. May mắn, sức khỏe của cả 5 em đều cơ bản ổn định.

Khoảnh khắc các em trở về trong vòng tay gia đình khiến không khí ở xã Sơn Động như vỡ òa. Người dân theo dõi thông tin suốt nhiều giờ đã thở phào nhẹ nhõm khi cuộc tìm kiếm kết thúc an toàn.