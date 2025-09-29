Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chuyển 2.000 m2 rừng phòng hộ xây dựng hạ tầng trung tâm Côn Đảo

Anh Nhàn - Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HĐND TPHCM vừa thông qua chủ trương chuyển hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ tự nhiên tại Côn Đảo để triển khai dự án xây dựng hạ tầng trung tâm.

Sáng 29/9, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ tự nhiên tại khu dân cư số 3 (đặc khu Côn Đảo) để thực hiện dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo, giai đoạn 2.

6365d4f43426be78e737.jpg
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM, sáng 29/9. Ảnh: Ngô Tùng

Dự án do UBND đặc khu Côn Đảo làm chủ đầu tư, thực hiện giai đoạn 2022 - 2027, gồm 9 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 3,2 km. Hệ thống hạ tầng đi kèm gồm thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, điện chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Theo UBND TPHCM, việc chuyển mục đích sử dụng hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ tự nhiên là cần thiết, hợp pháp và khả thi, bảo đảm tính liên tục của dự án hạ tầng trọng điểm, góp phần đưa Côn Đảo phát triển bền vững thành trung tâm du lịch dịch vụ cao cấp trong khu vực.

94c0b90358d1d28f8bc0.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua thông qua chủ trương chuyển hơn 2.000m² rừng phòng hộ tự nhiên tại Côn Đảo để triển khai dự án xây dựng hạ tầng trung tâm. Ảnh: Ngô Tùng

Dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo tiền đề hình thành khu dân cư mới phía Tây - Bắc hồ Quang Trung, chỉnh trang và phát triển đô thị theo quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu về quốc phòng an ninh và bảo tồn môi trường, di tích lịch sử.

Bên cạnh đó, dự án phù hợp với các quy hoạch: Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 2021 - 2030, Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, Quy hoạch phân khu 1/2000 trung tâm Côn Sơn và Quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo đến năm 2030.

image.jpg
Một góc Côn Đảo. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Diện tích rừng đề nghị chuyển đổi nằm trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ chưa thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Hơn nữa, Côn Đảo hiện có tỷ lệ che phủ rừng rất cao (hơn 79,01%, tương đương 5.956 ha rừng tự nhiên), trong khi quỹ đất dành cho phát triển đô thị và hạ tầng rất hạn chế.

Về pháp lý, dự án được căn cứ theo Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Đất đai 2024, Nghị định 156/2018 và Nghị định 91/2024 của Chính phủ, cùng các quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng. Hồ sơ dự án kèm theo đã đầy đủ, gồm kế hoạch bảo vệ môi trường, bản đồ hiện trạng rừng, thuyết minh dự án, bản cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế.

Anh Nhàn - Ngô Tùng
