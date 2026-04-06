VTV truyền hình trực tiếp Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và các Lễ tuyên thệ nhậm chức

Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) truyền hình trực tiếp (THTT) Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trên kênh VTV1. Đài THVN sẽ chia sẻ tín hiệu cho các cơ quan báo chí trong nước, cơ quan Đảng, Nhà nước để chủ động tiếp sóng trên các kênh truyền hình truyền thống, báo điện tử và cổng thông tin điện tử (website).

Toàn cảnh Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam)

Dự kiến các buổi THTT trên kênh VTV1 như sau:

Ngày 06/4/2026

- Từ 07h50: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

- Từ 10h40: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội.

Ngày 07/4/2026

- Từ 09h15: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước.

- Từ 15h00: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ.

- Từ 16h30: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tuy nhiên, thời gian THTT của các sự kiện trên có thể thay đổi do các yêu cầu đột xuất.

Để tiếp sóng các chương trình này trên kênh truyền hình, báo điện tử và cổng thông tin điện tử (website) của mình, các đơn vị có thể lấy tín hiệu THTT trên kênh VTV1 được phát sóng qua hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2 từ các trạm phát sóng trên địa bàn hoặc trực tiếp qua vệ tinh.

Quy định tiếp sóng

Các đơn vị không sử dụng tín hiệu của các chương trình này để phát trên các trang mạng xã hội và không cho bên thứ ba tiếp sóng.

Đài THVN đề nghị các đơn vị tiếp sóng phối hợp thực hiện, tuân thủ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo quyền lợi chung của các lực lượng làm nên sự kiện. Các đơn vị tiếp sóng trên báo điện tử (website) có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ bình luận (nếu có), không để xuất hiện bình luận xuyên tạc hoặc phản cảm.

Đài THVN giữ toàn quyền chủ động dừng quyền tiếp sóng, đăng phát đối với bất kỳ đơn vị nào nếu phát hiện có hành vi cắt ghép, xuyên tạc, sử dụng sai mục đích hoặc lợi dụng tín hiệu của các chương trình này gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đài THVN cũng như quyền lợi của các đơn vị tiếp sóng, đăng phát.

Lưu ý về nghĩa vụ sở hữu trí tuệ (SHTT)

Đài THVN đề nghị quý đơn vị tiếp sóng nguyên vẹn, đồng thời các chương trình này (bao gồm logo VTV1) thông qua các hạ tầng truyền dẫn kênh VTV1 hiện có, không che lấp hoặc thay thế logo của VTV, không cắt ghép làm sai lệch nội dung gốc trong suốt quá trình tiếp sóng.

Về nghĩa vụ với bên thứ ba: Đài THVN chỉ cấp quyền đối với nội dung chương trình phát sóng do Đài THVN thực hiện (miễn phí). Các đơn vị có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đài THVN không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba có thể phát sinh trên nền tảng mà quý đơn vị sử dụng để đăng/phát (ví dụ: khiếu nại về âm nhạc, âm thanh, hình ảnh phụ trợ, các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong chương trình...). Quý đơn vị phải tự giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên quan đến SHTT trên nền tảng của mình.

Để bảo đảm không bị tranh chấp bản quyền cho các trang báo điện tử tiếp sóng, đề nghị quý đơn vị cung cấp địa chỉ website của mình cho Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số để cập nhật danh sách cho phép.

Đầu mối hỗ trợ của Đài THVN - Hỗ trợ đạo diễn phát sóng: Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng phòng, Ban Chương trình, Đài THVN. Điện thoại: 0902184882. - Hỗ trợ kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Ông Đỗ Mạnh Cường, Trưởng phòng, Trung tâm Công nghệ và Truyền dẫn phát sóng, Đài THVN. Điện thoại: 0902118919. - Hỗ trợ tiếp sóng trên báo điện tử: Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Trưởng phòng, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số, Đài THVN. Điện thoại: 0904225445.

