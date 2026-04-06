Hành trình Từ Trái Tim vào 'thung lũng sâu' truyền cảm hứng khởi nghiệp làm giàu cho quê hương

Từ những con dốc dựng đứng ở Sơn La, "Hành trình Từ Trái Tim" mang theo những cuốn sách vào bản. Ở nơi từng biệt lập vì mưa lũ chia cắt, cà phê đã giúp người dân đổi đời, còn tri thức đang thắp lên một hành trình mới khởi nghiệp, làm giàu cho mảnh đất quê hương.

VIDEO: Nhật ký Hành trình Từ Trái Tim - Vượt hiểm trở, thắp khát vọng lớn nơi vùng cao.

Hành trình vượt núi vào thung lũng cà phê

7 giờ sáng, đoàn xe lăn bánh qua những con phố trung tâm Sơn La. Chỉ khoảng 5km vòng qua những con phố của Sơn La, đoàn xe “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc” bắt đầu dốc lên. Những khúc cua gắt, những đoạn lên dốc khiến động cơ gầm lên từng nhịp.

Dù con đường đã được đổ bê tông phẳng lì, chiếc xe ô tô công suất lớn vẫn phải “oằn mình”. Hành trình đến bản Púng không dài, nhưng đủ để người đi cảm nhận rõ sự cách trở của địa hình nơi đây.

Đoàn xe của chương trình "Hành trình Từ Trái Tim" vào bản Púng.

Xe vừa dừng trước Nhà văn hóa bản, ông Lò Văn Công, Bí thư, Trưởng bản đã có mặt từ sớm. Vừa bắt tay nồng ấm, ông Công chia sẻ câu chuyện của vùng đất này: “Púng theo tiếng Thái nghĩa là thung lũng sâu. Tên bản đã nói lên hết cái khó của địa hình”.

Ngày trước, khi chưa có đường, bản gần như tách biệt với trung tâm. Đường dốc, trơn trượt, chỉ cần một trận mưa là bị chia cắt. Người dân đi lại vất vả, hàng hóa khó lưu thông. “Giờ có đường bê tông rồi, bà con đỡ khổ nhiều”.

Chương trình "Hành trình Từ Trái Tim" tặng quà người dân, trẻ em bản Púng.

Bản Púng hôm nay đã khác, những ngôi nhà mới mọc lên, những chiếc xe ô tô đỗ trước sân và những đồi cà phê phủ xanh sườn núi. Ông Công cho biết, bản hiện có 520 hộ dân, 100% trồng cà phê.

“Nhờ cà phê mà bản không còn hộ nghèo”, ông nói ngắn gọn, nhưng đủ để thấy sự thay đổi lớn lao. Những mái nhà kiên cố thay cho nhà tạm, những phương tiện vận tải xuất hiện, mở ra cơ hội kinh doanh, buôn bán.

Trong không gian nhà văn hóa, tiếng nói cười rộn ràng. “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc” mang theo những cuốn sách đến với người dân. Những trang sách được trao tận tay, mở ra những câu chuyện mới, những cách nghĩ mới.

Trẻ em bản Púng và bản Muông hào hứng với những cuốn sách Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc.

Ông Công chia sẻ, chương trình đến với bản là một dịp đặc biệt. Không chỉ là quà tặng, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn cho người dân. “Trung Nguyên là tập đoàn lớn về cà phê, trong khi bà con ở đây cũng đang phát triển cây cà phê. Những cuốn sách của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên tuyển chọn trao tặng và chia sẻ của đoàn sẽ giúp bà con hiểu hơn về giá trị của cây này, có thêm động lực để phát triển”, ông Công nói.

Rời bản Púng, đoàn tiếp tục hành trình vượt những con dốc dài nối tiếp nhau, gập ghềnh, uốn lượn giữa núi đến bản Muông để trao tặng những cuốn sách quý của Tủ sách nền tảng đổi đời và thắp lên một hành trình mới lập nghiệp làm giàu cho quê hương trong người dân và các bạn trẻ thanh niên nơi đây.

Bản Muông có 158 hộ dân, với khoảng 70% trồng cà phê, theo Ông Lù Văn Chung, Bí thư, Trưởng bản, cà phê trở thành cây chủ lực, giúp người dân nâng cao đời sống. Đặc biệt, “Nhờ cà phê, nhiều thanh niên không phải đi làm ăn xa, ở lại quê hương lập nghiệp”.

Người dân hòa chung điệu xòe với các thành viên của "Hành trình Từ Trái Tim".

Tiếp lửa khát vọng làm giàu cho quê hương

Trong buổi giao lưu, cùng những cuốn sách tiếp tục được trao, những điệu múa xòe, múa đoàn kết rộn rã, những ánh mắt của thanh niên bản chăm chú, những trang sách lật mở, những câu chuyện được chia sẻ.

Đối với thanh niên trong bản, đây là cơ hội hiếm để tiếp cận tri thức mới. Hơn 70 thanh niên của hai bản hiện đang ở lại địa phương, phát triển nông nghiệp và dịch vụ. Những cuốn sách không chỉ để đọc, mà còn để bàn, để học trong các buổi sinh hoạt Đoàn.

Anh Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng Sơn chia sẻ, chương trình Hành trình Từ Trái Tim đã vượt qua chặng đường khó khăn để đến với bản Púng xa xôi. Việc làm này rất ý nghĩa, thể hiện tình cảm chân thành, mang hơi ấm đến với bà con miền núi; đồng thời là nguồn động viên lớn đối với người dân và trẻ em nơi đây. Mong rằng trong thời gian tới, chương trình sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn để hỗ trợ bà con.

Những cuốn sách chương trình trao tặng lần này rất có ý nghĩa đối với thanh niên trong bản. Đây là nguồn kiến thức để các bạn học tập, nghiên cứu, từ đó quyết tâm lao động sản xuất, nâng tầm giá trị cây cà phê của địa phương.

“Những cuốn sách này sẽ được Đoàn thanh niên đọc trong các buổi sinh hoạt để lan tỏa những câu chuyện khởi nghiệp ý nghĩa do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên chắt lọc. Những kiến thức trong sách sẽ tạo cảm hứng để thanh niên địa phương phát triển khởi nghiệp – kiến quốc”, anh Hồng Sơn chia sẻ.

Tham dự chương trình, Lù Thị Ánh Dương (18 tuổi), bản Muông, cầm trên tay cuốn sách vừa được trao nói chậm rãi nhưng rõ ràng: “Đây là chương trình rất ý nghĩa với chúng em, khi đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời”.

Thanh niên ở thung lũng cà phê Chiềng Sinh vui mừng nhận những cuốn sách của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên.

Ánh Dương cho biết, em dự định thi vào ngành nông nghiệp của Trường Đại học Tây Bắc, để sau này quay về quê phát triển. “Những cuốn sách này sẽ giúp em định hướng đúng hơn cho tương lai, là cẩm nang để em vượt qua khó khăn”, em nói.

Câu chuyện của Ánh Dương cũng là câu chuyện chung của nhiều thanh niên nơi đây, đều mong muốn ở lại, bám đất, bám cây cà phê làm giàu cho chính mảnh đất quê hương, nhưng với một cách làm mới, một tư duy mới.