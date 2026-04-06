Bí thư Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

TPO - Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sinh ngày 10/10/1967, quê quán TP. Hà Nội. Ông Doãn Anh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XVI; trình độ cử nhân ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; cao cấp chuyên ngành quân sự.

Ông Nguyễn Doãn Anh trưởng thành trong quân đội, từng trải qua nhiều vị trí công tác: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô (năm 2011); Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô (tháng 6/2015); đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (tháng 7/2016).

Tháng 11/2018, ông Nguyễn Doãn Anh giữ chức Tư lệnh Quân khu 4. Tháng 6/2019, ông được thăng quân hàm trung tướng.

Đến tháng 11/2022, ông Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 10/2024, ông Doãn Anh được thăng quân hàm thượng tướng, sau đó, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tháng 3/2026, ông Doãn Anh được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đến tháng 4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.