Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử

Luân Dũng - Trường Phong
TPO - Sáng 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV - giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đã được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán thành phố Cần Thơ, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; ông là Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, XVI; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Quá trình công tác, ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm gắn bó và kinh qua các chức vụ tại Cần Thơ, từng làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, rồi Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

1000101068.jpg
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Như Ý.

Tháng 10/2015, ông Mẫn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sau đó làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Từ tháng 7/2017, ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đến tháng 4/2021, tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, sau đó được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV và XV.

Đầu tháng 5/2024, ông được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Vào ngày 20/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến tháng 1/2026, tại Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Tại kỳ bầu cử tháng 3/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn TPHCM.

Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh #tái đắc cử #Kỳ họp thứ Nhất #Quốc hội khóa XVI #Cần Thơ #mặt trận tổ quốc #Quốc hội

