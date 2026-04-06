Xe dính loạt lỗi trên cao tốc, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 100 triệu đồng

TPO - Với các lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký, không kiểm định, không phù hiệu, chở hàng quá chiều cao, một xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo bị xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Ngày 6/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý một xe đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra ngày 5/4, lực lượng chức năng phát hiện xe đầu kéo mang biển số 43H-073.07 do tài xế N.T.A. (SN 1993, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe đầu kéo.

Qua kiểm tra, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 xác định tài xế đã điều khiển xe khi không có giấy chứng nhận đăng ký, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có phù hiệu theo quy định, đồng thời chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt 16 triệu đồng, bị trừ 8 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Ngân hàng S.G. - Chi nhánh Đ.N. cũng bị xử phạt 88 triệu đồng do giao phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông và để người làm công thực hiện nhiều hành vi vi phạm. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 104 triệu đồng.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng phát hiện một xe đầu kéo khác chở hàng quá tải khi lưu thông trên tuyến cao tốc này. Cụ thể, xe đầu kéo biển số 36H-02.7XX kéo theo rơ-moóc 29R-400.XX, do tài xế N.V.Đ. (SN 1979, trú TPHCM) điều khiển, chở hàng vượt 126,77% tải trọng cho phép.

Xe đầu kéo biển số 36H-02.7XX chở hàng vượt 126,77% tải trọng cho phép.

Với lỗi vi phạm, tài xế bị phạt 7,5 triệu đồng, bị trừ 8 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chủ phương tiện là Hợp tác xã Thương mại A.D. bị xử phạt 70 triệu đồng và bị tước phù hiệu vận tải 2 tháng. Tổng mức xử phạt đối với trường hợp này là 77,5 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng buộc phương tiện hạ tải theo quy định.