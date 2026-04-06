Xe tải đâm vào xe máy và xe ba gác, 2 người thương vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến
TPO - Sau cú đâm từ phía sau của xe tải, xe máy trượt ngã về trước và đâm vào xe ba gác đang đi cùng chiều, tai nạn làm 2 người phụ nữ đi xe máy thương vong.

Khoảng 10h20 ngày 6/4, trên Quốc lộ 50, đoạn qua phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm này, một xe tải bất ngờ va chạm với một xe máy đi cùng chiều phía trước. Va chạm làm xe máy trượt ngã và chỉ dừng lại khi va chạm với một xe ba gác phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm làm 2 người phụ nữ đi xe máy ngã ra đường, người phụ nữ ngồi sau (khoảng 70 tuổi) tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ lái xe (trên 50 tuổi) bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Xem thêm

Cùng chuyên mục