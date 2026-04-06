Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xuyên đêm tìm kiếm học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển Quy Nhơn

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc cùng nhóm bạn xuống biển Quy Nhơn tắm, hai học sinh ở tỉnh Gia Lai không may bị sóng cuốn. Một em được cứu sống, em còn lại hiện vẫn mất tích, lực lượng chức năng đang dốc lực tìm kiếm.

Biển Quy Nhơn nơi xảy ra sự việc. Clip: Trương Định

Sáng 6/4, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm học sinh bị sóng cuốn mất tích sau khi tắm biển Quy Nhơn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/4, nhóm 6 học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), rủ nhau tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Trong lúc tắm biển, em N.N.H và H.Đ.A.H không may bị đuối nước và bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được em N.N.H và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Riêng em H.Đ.A.H bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Phó Chủ tịch UBND Phường Quy Nhơn Phan Tuấn Hoàng thăm hỏi sức khỏe em N.N.H.

Thông tin với Tiền Phong, tối 5/4, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho hay, các em học sinh nêu trên đang xuống Quy Nhơn để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Theo ông Toàn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sóng lớn.

Ghi nhận tại hiện trường, sáng 6/4 các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động, phối hợp cùng đông đảo người dân và nhiều phương tiện tàu thuyền, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm trên biển.

Công tác tìm kiếm triển khai trong sáng 6/4. Ảnh: Trương Định
Trương Định
#học sinh mất tích #thi đánh giá năng lực #biển Quy Nhơn #đuối nước #sóng cuốn #tìm kiếm #Gia Lai #sóng lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục