Xuyên đêm tìm kiếm học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển Quy Nhơn

TPO - Trong lúc cùng nhóm bạn xuống biển Quy Nhơn tắm, hai học sinh ở tỉnh Gia Lai không may bị sóng cuốn. Một em được cứu sống, em còn lại hiện vẫn mất tích, lực lượng chức năng đang dốc lực tìm kiếm.

Biển Quy Nhơn nơi xảy ra sự việc. Clip: Trương Định

Sáng 6/4, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm học sinh bị sóng cuốn mất tích sau khi tắm biển Quy Nhơn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/4, nhóm 6 học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), rủ nhau tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Trong lúc tắm biển, em N.N.H và H.Đ.A.H không may bị đuối nước và bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được em N.N.H và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Riêng em H.Đ.A.H bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Phó Chủ tịch UBND Phường Quy Nhơn Phan Tuấn Hoàng thăm hỏi sức khỏe em N.N.H.

Thông tin với Tiền Phong, tối 5/4, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho hay, các em học sinh nêu trên đang xuống Quy Nhơn để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Theo ông Toàn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sóng lớn.

Ghi nhận tại hiện trường, sáng 6/4 các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động, phối hợp cùng đông đảo người dân và nhiều phương tiện tàu thuyền, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm trên biển.